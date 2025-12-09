Срушио се руски војни авион, посада погинула!

Извор:
Agencije/Reuters
09.12.2025
15:44
Коментари:0
Чланови посаде руског војно-транспортног авиона "Ан-22", који се срушио у Ивановској области сјевероисточно од Москве, погинули су у несрећи, саопштила је руска истражна комисија.
Авион се срушио у близини села Иванково, додаје се у саопштењу.
Свијет
Авион се срушио код језера, дијелови расути по води
Комисија није открила колико је људи било у авиону.
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
Најновије
Најчитаније
16
26
16
22
16
22
16
13
16
11
Тренутно на програму