Срушио се руски војни авион, посада погинула!

Извор:

Agencije/Reuters

09.12.2025

15:44

Војни авион
Фото: Pixabay

Чланови посаде руског војно-транспортног авиона "Ан-22", који се срушио у Ивановској области сјевероисточно од Москве, погинули су у несрећи, саопштила је руска истражна комисија.

Авион се срушио у близини села Иванково, додаје се у саопштењу.

илу-војни авион-25092025

Свијет

Авион се срушио код језера, дијелови расути по води

Комисија није открила колико је људи било у авиону.

Русија

vojni avion

Срушио се авион

