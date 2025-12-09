Авион се срушио код језера, дијелови расути по води

Извор:
Танјуг
09.12.2025
11:14
Коментари:0
Руски војно-транспортни авион Ан-22 са седам чланова посаде, срушио се у Ивановској области сјевероисточно од Москве, пренијели су данас руски медији.
"Према прелиминарним подацима, у Ивановској области авион Ан-22 доживио је хаварију", изјавио је локални званичник и потврдио се у летјелици налазило седам особа, преноси агенција ТАСС.
Република Српска
Бањалуку за 10 мјесеци посјетило 109.559 туриста
Несрећа се догодила код Уводског акумулационог језера, а фрагменти авиона примјећени су у води
Авион Ан-22 кренуо је на пробни лет послије поправке, а према ријечима надежних на мјесто несреће упутиле су се спасилачке екипе.
Свијет
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Хроника
3 ч0
Градови и општине
3 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму