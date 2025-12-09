Logo
Авион се срушио код језера, дијелови расути по води

Извор:

Танјуг

09.12.2025

11:14

Војни авион
Фото: Pixabay

Руски војно-транспортни авион Ан-22 са седам чланова посаде, срушио се у Ивановској области сјевероисточно од Москве, пренијели су данас руски медији.

"Према прелиминарним подацима, у Ивановској области авион Ан-22 доживио је хаварију", изјавио је локални званичник и потврдио се у летјелици налазило седам особа, преноси агенција ТАСС.

Бањалука

Република Српска

Бањалуку за 10 мјесеци посјетило 109.559 туриста

Несрећа се догодила код Уводског акумулационог језера, а фрагменти авиона примјећени су у води

Авион Ан-22 кренуо је на пробни лет послије поправке, а према ријечима надежних на мјесто несреће упутиле су се спасилачке екипе.

Срушио се авион

Русија

