Расте број повријеђених у снажном земљотресу

Извор:

СРНА

09.12.2025

11:09

Коментари:

0
Расте број повријеђених у снажном земљотресу
Фото: Принтскрин/Јутјуб

Број повријеђених након снажног земљотреса на сјеверу Јапана порастао је на 39, саопштили су регионални надлежни органи.

Према званичним подацима, 36 људи повријеђено је у префектури Аомори, која је најближа епицентру земљотреса, а троје је повријеђено у префектури Ивате.

Полиција ФБиХ

Хроника

Тешка несрећа у БиХ, повријеђене четири особе

За сада нема података о томе да је било ко погинуо или да се води као нестао, пренио је ТАСС.

Званичници су синоћ саопштили да је најмање 23 људи повријеђено на сјеверној обали Јапана у земљотресу магнитуде 7,5 степени по Рихтеровој скали.

Метеоролошка агенција Јапана издала је синоћ упозорење на цунами висине до три метра, а касније су забиљежени таласи до 70 центиметара. Упозорење је у међувремену укинуто.

Гранични прелаз, Градишка

Градови и општине

"БиХ ће свечано отворити гранични прелаз Градишка, па затворити"

Према подацима Агенције, за 14 сати након првог земљотреса регистровано је укупно 14 додатних потреса, магнитуде од 3,6 до 6,4 степена, на дубини између 10 и 50 километара.

Japan

Земљотрес

