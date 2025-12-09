Расте број повријеђених у снажном земљотресу

Извор:
Број повријеђених након снажног земљотреса на сјеверу Јапана порастао је на 39, саопштили су регионални надлежни органи.
Према званичним подацима, 36 људи повријеђено је у префектури Аомори, која је најближа епицентру земљотреса, а троје је повријеђено у префектури Ивате.
За сада нема података о томе да је било ко погинуо или да се води као нестао, пренио је ТАСС.
Званичници су синоћ саопштили да је најмање 23 људи повријеђено на сјеверној обали Јапана у земљотресу магнитуде 7,5 степени по Рихтеровој скали.
Метеоролошка агенција Јапана издала је синоћ упозорење на цунами висине до три метра, а касније су забиљежени таласи до 70 центиметара. Упозорење је у међувремену укинуто.
Према подацима Агенције, за 14 сати након првог земљотреса регистровано је укупно 14 додатних потреса, магнитуде од 3,6 до 6,4 степена, на дубини између 10 и 50 километара.
