Ево зашто зими не треба отварати прозоре између 8 и 10 часова

Извор:
Крстарица
09.12.2025
10:40
Коментари:0
Током зиме, одржавање доброг квалитета ваздуха у затвореном простору од суштинског је значаја за наше здравље и удобност.
Ипак, не препоручује се провјетравање дома између 8 и 10 часова ујутру током периода велике хладноће. Ова препорука може дјеловати изненађујуће, али се заснива на неколико фактора повезаних са спољашњом температуром, загађењем ваздуха и енергетском ефикасношћу.
Друштво
МУП Српске послао обавјештење грађанима Бањалуке и Лакташа
Између 8 и 10 часова ујутру, људске активности су на врхунцу: одлазак на посао, густ саобраћај и повећана употреба јавног превоза и приватних возила. Ова јутарња гужва доводи до знатног повећања емисије загађујућих материја, нарочито у урбаним срединама. Отварањем прозора у том периоду излажете свој дом већој количини загађеног спољашњег ваздуха, чиме се нарушава квалитет ваздуха који удишете у затвореном простору.
Рани јутарњи сати су често најхладнији дио дана, нарочито зими. Провјетравање дома између 8 и 10 часова значи уношење изразито хладног спољашњег ваздуха, који може брзо да снизи унутрашњу температуру. Овакав пад температуре приморава систем гријања да ради јаче како би поново постигао пријатну топлину, што доводи до веће потрошње енергије и самим тим већих рачуна за гријање.
Хроника
Билећанин физички насрнуо на суграђанина, потегао и пиштољ
Одржавање стабилне температуре у дому кључно је за добру енергетску ефикасност. Провјетравањем током најхладнијих сати нарушава се топлотна равнотежа, па уређаји за гријање морају да надокнаде губитак топлоте. Такво додатно оптерећење не само да повећава потрошњу енергије већ може и да скрати вијек трајања гријних система, јер се излажу интензивнијим и чешћим радним циклусима.
Како би се постигао добар баланс између свјежег ваздуха и задржавања топлоте, препоручује се провјетравање у погоднијем дијелу дана. Период око поднева, обично између 12 и 14 часова, сматра се идеалним јер су спољашње температуре нешто више, а људска активност мања, што значи и нижи ниво загађења. Кратко, али ефикасно провјетравање од 5 до 10 минута сасвим је довољно да се освејжи ваздух без значајнијег губитка топлоте.
Хроника
Џо из Бањалуке оптужен за чак 11 провала: Једном бјежао од чистачице
Кратко и интензивно провјетравање: Отворите прозоре широм 5–10 минута како би се створила промаја која брзо освјежава ваздух, без хлађења зидова и намјештаја.
Бирање просторија за провјетравање: Предност дајте просторијама са већом влагом, попут кухиње и купатила, као и спаваћим собама, нарочито након ноћног сна.
Употреба механичке вентилације: Ако ваш дом има овакав систем, провјерите да ли правилно функционише. Добро одржавана механичка вентилација обезбјеђује сталну размјену ваздуха без потребе за отварањем прозора.
Прилагођавање спољним условима: У случају повећаног загађења или екстремних временских прилика, прилагодите навике провјетравања и бирајте вријеме када је ваздух напољу најчистији и температуре најблаже.
Регион
Радник пао са висине од 7 метара, задобио тешке повреде
Провјетравање дома током зиме остаје неопходно за очување доброг квалитета ваздуха у затвореном простору. Ипак, мудро је избјегавати период од 8 до 10 часова ујутру током великих хладноћа, због повећаног загађења и ниских температура. Правилним одабиром времена и примјеном одговарајућих навика можете обезбиједити здраву средину у свом дому уз истовремену уштеду енергије.
Савјети
2 ч0
Савјети
5 ч0
Савјети
13 ч1
Савјети
14 ч0
Најновије
Најчитаније
10
51
10
49
10
48
10
40
10
38
Тренутно на програму