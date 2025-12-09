Logo
Гдје је најбоље мјесто за јелку у дому?

Извор:

Курир

09.12.2025

08:33

Новогодишња јелка
Фото: NastyaSensei/Pexels

Иако се често посматра као "источњачка егзотика", фенг шуи је заправо једноставан и практичан приступ уређивању простора.

Када се приближи јануар, готово сви несвјесно почнемо да размишљамо о промјенама. Нова година носи ону малу наду да можемо поново да се ресетујемо, да уведемо више добрих навика и да призовемо срећу макар симболичним гестовима. А један од најпознатијих симбола је — новогодишња јелка. И то не било како уређена, већ постављена према правилима фенг шуија.

Зашто фенг шуи има смисла

Иако се често посматра као “источњачка егзотика”, фенг шуи је заправо једноставан и практичан приступ уређивању простора. Идеја је да окружење обликујемо тако да нас подржава: да у кућу унесемо знаке благостања, реда и смирености који нам онда лакше постану дио свакодневице. Можда звучи као мала доза магије, али сви знамо колико расположење може да промијени само атмосфера у дому.

Гдје поставити јелку према фенг шуи принципима

Ако желите да јелка ове године донесе више од лијепог изгледа, погледајте најприје југоисточни угао дневне собе. У фенг шуију, тај сектор је повезан са финансијама, стабилношћу и материјалном сигурношћу. Јелка тада симболично "пали свјетло" над дијелом живота који брине о вашој егзистенцији.

Ако вам је ове године важнија љубав, топлина и хармонија у породици, бољи избор је југозапад простора. Без обзира на то коју страну бирате, најважније је да јелка не заклања пролаз — проток енергије, баш као и људи, не воли нагомиланост и препреке.

Боје које носе поруку

Нијансе на јелци нису само естетика — свака носи своју енергију:

Златна – симбол обиља и постигнућа

Црвена – привлачи снагу, виталност и заштиту

Зелена и плава – доносе баланс, смирење и “освјежавање” простора

Сребрна и бијела – повезују се са менталном јасноћом и енергетским чишћењем

Ако осјећате да вам дом тражи растерећење или обнову, ове боје веома ефикасно подижу простор.

Украси који додатно јачају енергију

Ако желите да појачате симболику, у јелку можете додати ситне знакове изобиља: мале златнике, новчиће, звјездице, анђеле, па чак и минијатурне фенг шуи змајеве. За здравље су добри природни елементи — шишарке, кристали, гранчице, осушени цвјетови. Важно је, наравно, не претјерати. Фенг шуи не воли кич, а реално — ни већина нас.

Распоред украса и важност свјетлости

Доњи дио јелке представља стабилну основу, па ту иду тежи украси. Према врху се постављају лаганији, сјајнији елементи — као симбол свега чему тежите и што желите да подигнете на виши ниво. Лампице имају посебну улогу: свјетлост у фенг шуију покреће енергију, разбија стагнацију и привлачи позитиву. На сам врх ставља се оно што за вас има личну симболику — звијезда за напредак, анђео за заштиту, лотос за унутрашњи мир.

Одржавање јелке и протока енергије

Када завршите са украшавањем, не остављајте јелку да само стоји. Суве иглице и оштећени украси стварају устајалу енергију, па је потребно с времена на вријеме протресати гране, уклонити поломљене детаље и пребрисати прашину.

Чиста и његована јелка, према фенг шуи филозофији, функционише као магнет за добру енергију. А можда баш ове године постане ваш мали савезник у стварању бољег почетка.

