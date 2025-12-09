Група вируса је мутирала и прави све веће проблеме

Извор:
Љекари упозоравају да међу децом тренутно циркулише нова група респираторних вируса који се одликују дугим трајањем и изузетно високом температуром, која често достиже и 40 степени. Родитељи се жале да болест нерИЈетко траје и до мјесец дана, што је неуобичајено за уобичајене сезонске инфекције.
Према ријечима љекара, основни разлог због ког се дјеца сада теже и дуже боре са инфекцијама јесте појава нове групе вируса који су значајно измењени у односу на претходне сезоне.
"То је читава група вируса која просто је мутирала. Она покушава да заобиђе наш имунолошки систем и у томе, на жалост, одлично успијева. Они мутирају, мијењају своју структуру, па наш имунолошки систем, а поготово имунолошки систем дјетета који још увијек није довољно развијен, не може да их препозна. Дакле, мора неко да се зарази неким вирусом, да би организам створио антитела против те врсте вируса. Тај вирус касније мутира, па имунитет не препознаје тај вирус, једноставно мутације вируса утичу на то", објаснио је др Саша Милићевић.
Клиничка слика ових инфекција разликује од онога на шта су родитељи навикли током уобичајених сезона респираторних вируса. Ове болести почињу нагло, праћене изузетно високим температурама које се тешко обарају и трају знатно дуже него што је уобичајено.
"Ови нови вируси трају дуже од седам дана и доводе до тоталног слома организма, поготово када је то у питању дијете. Тако да дуже вријеме не могу да функционишу нормално, не иду у школу, не иду у вртић и настане права једна породична пометња", истакао је он.
Педијатар истиче да мали број лијекова делује директно на вирус, те да је најважније мировање.
"Најважније је препознати прво да је дете болесно, да нешто не измишља. Да мирује колико може, да се смањи физичка активност, јер вирус уђе у крв. Што смо више активни, он се више шири и да се даје квалитетна, адекватна исхрана, да учинимо нешто на тој превентиви", објаснио је педијатар за Блиц и додао:
"Глисте су стално присутне, некад мало више обраћамо пажњу на то, некад мало мање. Доста су честа појава и код деце, и код нас одраслих. Такође су паразити. Ако неко дијете или одрасла особа, има тај чувени свраб у аналном предјелу, поготово ако то се јавља ноћу, ако неко има болове у стомаку, ако ноћу има нервозу, ако неће да једе, ако послије дужег анемијског периода буде чак анемично, односно буде малокрвно, ако има дијареју или некад опстипацију. И ако има болове у стомаку, то може да значи да су присутни паразити. На крају крајева, врло често се они виде у столици. Не виде се ако је то, рецимо, мала глиста, мала дјечија глиста, али ако је то, рецимо, аскарис, он ће се видјети и у столици."
Љекар објашњава да је лијечење једноставно и подразумијева терапију која се даје три дана, а затим понавља. Кључно је на вријеме препознати симптоме и јавити се љекару. Дијагностика је такође једноставна, у лабораторији се узима брис селотејпом око аналног отвора и узорак се потом посматра под микроскопом како би се утврдило присуство јаја паразита. Ради се и анализа столице, како ништа не би промакло.
Иако се инфекција лако лијечи, изазов представља то што терапију морају да приме сви чланови породице, јер се често дешава да неко мисли да нема симптоме, па одбије лијечење.
