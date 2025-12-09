Проглашен је мртвим, па враћен у живот: Пацијент доживио искуство блиске смрти

Извор:
Један пацијент је прво проглашен мртвим на неколико минута, а потом је провео дане на механичком респиратору. Описао је своје искуство блиске смрти.
Нема много људи који могу испричати како изгледа тренутак смрти – из сасвим разумљивих разлога – али један мушкарац, који је накратко прешао ту границу па је враћен у живот, одлучио је отворено да подели своје необично искуство. У објави на форуму Редит, мушкарац који ради у здравству открио је да је након озбиљног медицинског инцидента „био на апаратима за одржавање живота прилично дуго”.
Проглашен је мртвим на неколико минута, а потом је провео дане на механичком респиратору. Како каже, проживљавање смрти и опоравка из перспективе пацијента потпуно му је променило поглед на живот. Понудио је заједници прилику да га питају све што желе о његовом искуству блиске смрти, а један корисник је затражио да што детаљније опише како је то изгледало. „Искуство је било… понижавајуће. Нисам осећао никакав бол. Било ми је пријатно, иако се моје тело физички борило против свега”, написао је. „Сјећам се да сам неколико пута повраћао док сам био на респиратору и да сам аспирирао… али ни то није бољело.”
Додао је да је на интензивној нези био окружен члановима породице, чије је гласове јасно чуо – иако није могао никако да реагује. „Било је помало као ванчулно искуство. Чуо сам све разговоре своје породице, али колико год сам желио да им одговорим, нисам могао. То ми је било најчудније.”
А онда је услиједио још необичнији тренутак. Након што су му извадили респиратор, тврди да је угледао особу која никако није могла бити у соби – своју баку, преминулу 2004. године. „Рекла ми је: ‘Окрени се… твоје вријеме овде тек почиње.’ И баш тада сам осјетио како ми цеви излазе из плућа и како медицинске сестре вичу моје име.”
Касније је додао да се осећа благословено што је видео лице своје баке. „Називам је својим анђелом чуваром. Можда је била халуцинација, можда није… али било је утјешно и отворило ми је очи.”
Прича је брзо прикупила стотине коментара, а многи корисници су је описали као „невјероватну” и „језиво фасцинантну”. Један је написао: „Мозак је моћан и могуће је да је то била халуцинација – али могуће је и да није.”
Неки су подијелили и сопствена искуства са пацијентима на рубу смрти. Једна корисница, која ради на одјељењу трауме мозга, истакла је да особље увијек разговара са пацијентима у вегетативном стању јер се никада не може са сигурношћу знати шта чују и перципирају, преноси Курир.
