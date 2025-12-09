Logo
Забрињавајући тренд: Млади све више користе АИ за помоћ са менталним здрављем

Фото: Unsplash

Стручњаци упозоравају на опасности кориштења АИ четботова умјесто савјета стручњака када је ријеч о менталном здрављу, а након што је у Енглеској проведено истраживање које је показало да се четвртина тинејџера окреће вјештачкој интелигенцији када има проблем.

Након што јој је једна пријатељица упуцана, а друга избодена ножем, обје смртоносно, Схан је затражила помоћ од ЧетГПТ-а. Покушала је с конвенционалним услугама менталног здравља, али се с четботом осјећала сигурније, мање застрашујуће и оно што је кључно, било јој је доступније од стручњака за ментално здравље.

Испрва је користила Снапцчетову вјештачку интелигенцију, а затим прешла на ЧетГПТ и о свом искуству је казала да "осјећа да јој је то дефинитивно пријатељ".

Када је почела консултовати АИ модел, ова тинејџерка из Тоттенхама придружила се око 40 посто младих од 13 до 17 година у Енглеској и Велсу погођених насиљем који се окрећу АИ четботовима за подршку менталном здрављу, према посљедњем истраживању.

Истраживање је утврдило да су жртве и починиоци насиља знатно чешћи корисници вјештачке интелигенције у циљу менталне подршке него други тинејџери. Резултати, до којих је дошао Фонд за младе, изазвали су упозорења бројних омладинских лидера и организација да дјеци у ризику "треба човјек, а не бот".

Такође резултати истраживања говоре да четботови замјењују конвеционалне службе за ментално здравље због тога што оне имају дуге листе чекања, а поједини корисници сматрају и да им недостаје емпатије. Наводна приватност четбота је још један кључни фактор који младе подстиче на кориштење у ове сврхе с обзиром на то да су казали како се у великој мјери плаше осуде.

Кључно је, рекла је Схан, да је вјештачка интелигенција била "доступна 24/7" и да није говорила наставницима или родитељима о ономе што је открила. Сматрала је да је то знатна предност у односу на разговор са школским терапеутом.

Вјештачка интелигенција

ChatGPT

