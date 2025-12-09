Logo
Large banner

Минић наставља консултације о буџету

Извор:

АТВ

09.12.2025

06:58

Коментари:

0
Минић наставља консултације о буџету
Фото: АТВ

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић наставља консултације за израду буџета за наредну годину.

Данас ће се поново састати с представницима организација и удружења, проистеклих из Одбрамбено-отаџбинског рата.

Предсједник Предсједништва БОРС - а Милован Гагић, рекао је да су задовољни повећањем за ове категорије.

Потпредсједник Савеза синдиката Српске за буџетске и фондовске кориснике Драган Гњатић истакао је да захтијевају повећање плата свих буџетских корисника од 1. јануара.

Пензионери поред редовног очекују и ванредно повећање пензија, навео је предсједник Удружења пензионера Ратко Трифуновић.

Подијели:

Таг:

Саво Минић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Новац ће падати с неба директно у руке ова два знака хороскопа

Занимљивости

Новац ће падати с неба директно у руке ова два знака хороскопа

1 ч

0
Ево шта се крије иза натписа "посно" на производима

Занимљивости

Ево шта се крије иза натписа "посно" на производима

2 ч

0
Савршен посни колач за Никољдан: Хрскаве љешник бајадере које гости обожавају

Савјети

Савршен посни колач за Никољдан: Хрскаве љешник бајадере које гости обожавају

2 ч

0
ВИДЕО Инцидент код Кисељака: "Мјештани насрнули на госте јер су муслимани и личе на Арапе"

Хроника

ВИДЕО Инцидент код Кисељака: "Мјештани насрнули на госте јер су муслимани и личе на Арапе"

9 ч

1

Више из рубрике

Настављене консултације о буџету

Република Српска

Настављене консултације о буџету

12 ч

0
Минић: Захтјев СДС-а за графолошко вјештачење избора је дио притиска

Република Српска

Минић: Захтјев СДС-а за графолошко вјештачење избора је дио притиска

15 ч

6
Минић: Ради се на превазилажењу дугогодишњег проблема у РиТЕ Угљевик

Република Српска

Минић: Ради се на превазилажењу дугогодишњег проблема у РиТЕ Угљевик

15 ч

1
Минић: Срби у Федерацији неће остати без помоћи Владе Српске

Република Српска

Минић: Срби у Федерацији неће остати без помоћи Владе Српске

16 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

07

54

Неслућени финансијски успјех очекује ова 3 знака

07

49

У Српској рођено 14 беба

07

47

Саобраћај без застоја на већини путних праваца

07

41

Група вируса је мутирала и прави све веће проблеме

07

40

У стану пронађена два тијела: У питању двоструко убиство?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner