Минић наставља консултације о буџету

Извор:
АТВ
09.12.2025
06:58
Коментари:0
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић наставља консултације за израду буџета за наредну годину.
Данас ће се поново састати с представницима организација и удружења, проистеклих из Одбрамбено-отаџбинског рата.
Предсједник Предсједништва БОРС - а Милован Гагић, рекао је да су задовољни повећањем за ове категорије.
Потпредсједник Савеза синдиката Српске за буџетске и фондовске кориснике Драган Гњатић истакао је да захтијевају повећање плата свих буџетских корисника од 1. јануара.
Пензионери поред редовног очекују и ванредно повећање пензија, навео је предсједник Удружења пензионера Ратко Трифуновић.
