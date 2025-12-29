Роналдо: Нећу завршити играчку каријеру док не постигнем 1.000 голова

Извор:
Танјуг
29.12.2025
14:02
Фудбалер Ал Насра и португалски репрезентативац Кристијано Роналдо изјавио је да неће завршити играчку каријеру док не постигне 1.000 голова, пренио је данас Би-Би-Си.
Роналдо (40) је у суботу постигао два гола у побједи Ал Насра против Ал Охдуда (3:0) у 11. колу Професионалне лиге Саудијске Арабије.
Португалски фудбалер је у каријери у клупском и репрезентативном фудбалу укупно постигао 956 голова.
Он је у Ал Наср стигао крајем 2022. године, а има уговор са клубом из Ријада до 30. јуна 2027.
- Тешко ми је да наставим да играм, али сам мотивисан - рекао је Роналдо у недјељу у Дубаију пошто је добио награду "Globe Sports Award" за најбољег играча Блиског истока.
- Није лако, али сам врло мотивисан и пун страсти. Није важно гдје играм, у Европи или на Блиском истоку. Увијек уживам у фудбалу и желим још да играм. Знате који су моји циљеви, да освајам трофеје и стигнем до хиљаду голова. Ако не буде повреда сигурно ћу да стигнем до броја од хиљаду голова - додао је фудбалер Ал Насра.
Роналдо је пре нешто више од мјесец дана у интервјуу са Пирсом Морганом рекао је да планира да ускоро заврши играчку каријеру.
- Мислим да ћу да будем спреман. Биће тешко, вероватно ћу плакати - изјавио је Роналдо.
