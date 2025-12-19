Роналдо показао исклесано тијело у 41. години

19.12.2025
21:22
Коментари:0
Популарни фудбалер Кристијано Роналдо за мање од два мјесеца прославиће 41. рођендан, али и даље је посвећен тренингу као на почетку каријере.
Португалски ас је кроз читаву каријеру био у физички савршеном стању, те је првенствено због ненадмашних физикалија, али и радне етике и талента зацементирао своје мјесто на самом врху фудбалске историје заједно с Лионелом Месијем
А да и у петој деценији живота и даље напорно тренира свакодневно, показао је на Инстаграму најновијом фотографијом која је "распаметила" његове фанове.
Роналдо је позирао у боксерицама у својој теретани, а у опису фотографије је написао "након сауне".
Свим фановима је одмах поглед "застао" на његовом извајаном тијелу на којем се оцртао сваки мишић, преноси Аваз.
