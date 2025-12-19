Logo
Роналдо показао исклесано тијело у 41. години

19.12.2025

21:22

Коментари:

0
Фото: cristiano/instagram

Популарни фудбалер Кристијано Роналдо за мање од два мјесеца прославиће 41. рођендан, али и даље је посвећен тренингу као на почетку каријере.

Португалски ас је кроз читаву каријеру био у физички савршеном стању, те је првенствено због ненадмашних физикалија, али и радне етике и талента зацементирао своје мјесто на самом врху фудбалске историје заједно с Лионелом Месијем

А да и у петој деценији живота и даље напорно тренира свакодневно, показао је на Инстаграму најновијом фотографијом која је "распаметила" његове фанове.

Роналдо је позирао у боксерицама у својој теретани, а у опису фотографије је написао "након сауне".

Свим фановима је одмах поглед "застао" на његовом извајаном тијелу на којем се оцртао сваки мишић, преноси Аваз.

Кристијано Роналдо

фудбалер

