Борац у недјељу дочекује Зрњски

АТВ

19.12.2025

16:36

0
ФК Борац
Фото: Уступљена фотографија

Фудбалери Борца у недјељу дочекују Зрињски у одложеном мечу трећег кола Премијер лиге БиХ. Већ сад је познато да је Борац јесењи шампион, а евентуалним тријумфом побјегао би Зрињском на девет бодова предности.

Тим из Мостара у Бањалуку долази након историјског успјеха и пласмана у плеј-оф Лиге конференција.

У најави утакмице тренер Борца Винко Мариновић честитао је Зрињском на успјеху, а затим се осврнуо на међусобни дуел.

"Сигурно нас чека захтјевна утакмица, какви су и сви дербији. Ипак, играчи су спремни и наша жеља је да кроз одговорност, дисциплину и концентрацију на терену одрадимо утакмицу најбоље што можемо. Момци су показали да имају квалитет, поготово у посљедњих пет утакмица, гдје имамо низ од пет побједа. Битно је да одржимо фокус током свих 90 минута, јер сви детаљи су битни. Тако је било у првој утакмици, гдје смо изгубили фокус и били смо одмах кажњени, иако смо одиграли веома добру утакмицу. Исту очекујем и сада, а надам се да ћемо остварити позитиван резултат", поручио је Мариновић.

Утакмица Борац-Зрињски игра се у недјељу на Градском стадиону и почиње у 15 часова.

ФК Борац

Zrinjski

