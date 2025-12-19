Борац у недјељу дочекује Зрњски

Извор:
АТВ
19.12.2025
16:36
Фудбалери Борца у недјељу дочекују Зрињски у одложеном мечу трећег кола Премијер лиге БиХ. Већ сад је познато да је Борац јесењи шампион, а евентуалним тријумфом побјегао би Зрињском на девет бодова предности.
Тим из Мостара у Бањалуку долази након историјског успјеха и пласмана у плеј-оф Лиге конференција.
У најави утакмице тренер Борца Винко Мариновић честитао је Зрињском на успјеху, а затим се осврнуо на међусобни дуел.
"Сигурно нас чека захтјевна утакмица, какви су и сви дербији. Ипак, играчи су спремни и наша жеља је да кроз одговорност, дисциплину и концентрацију на терену одрадимо утакмицу најбоље што можемо. Момци су показали да имају квалитет, поготово у посљедњих пет утакмица, гдје имамо низ од пет побједа. Битно је да одржимо фокус током свих 90 минута, јер сви детаљи су битни. Тако је било у првој утакмици, гдје смо изгубили фокус и били смо одмах кажњени, иако смо одиграли веома добру утакмицу. Исту очекујем и сада, а надам се да ћемо остварити позитиван резултат", поручио је Мариновић.
Утакмица Борац-Зрињски игра се у недјељу на Градском стадиону и почиње у 15 часова.
