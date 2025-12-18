Какав делиријум: Зрињски осигурао европско прољеће

Извор:
Фудбалери Зрињског су ремизирали са екипом Рапида у посљедњем колу Лиге конференција те су Мостарци тако обезбиједили историјско прољеће у Европи.
Зрињски је успио након аутогола Ненада Цветковића да дође до великог гола и прољећа у Европи.
Зрињски је добро отворио утакмицу када је Антонио Иванчић намјестио велику прилику за Немању Билбију, али искусни нападач је био непрецизан и пропустио шансу за свој тим.
Узвратио је Тобијас Гуликсен ударцем са велике удаљености, али је голман домаћих Горан Карачић сјајно реаговао.
А онда је у 12. минути услиједио тотални шок за домаће када је Луис Шауб на асистенцију Фуркана Демира донио предност своме тиму.
Иванчић је био посебно расположен вечерас, покушавао је неколико пута, али је нажалост по свој тим био непрецизан.
Наставили су домаћи да стежу обруч око гола Рапида, али су се гости сјајно бранили те Мостарци нису успјевали да дођу до изједначења.
Покушавали су Племићи до самог краја полувремена да изједначе, али ипак нису успјели да се врате.
На старту другог дијела смо гледали веома нервозан старт дуела.
Први су припријетили домаћи преко Микића који је потегао својом љевицом, али је лопта завршила изнад гола.
Након неколико минута је Билбија имао сјајну прилику, али је успио да промаши прилику те донесе жељени резултат своме тиму.
Имао је и Микић лијепу прилику, коју је нажалост по домаћи тим ипак пропустио.
Након доброг старта домаћих, консолидовали су се гости и преузели иницијативу те скроз убили моментум Племића.
Што је и проузроковало неколико ситуација за Аустријанце, па се Клауди Мбуји нашао у најбољој прилици да дуплира предност свога тима, али срећом ипак гола није било.
Када је дјеловало да је све готово у Мостару, Цветковић је упутио центаршут Карла Абармовића завршио у мрежи гостију за делиријум на стадиону у Мостару, преноси Меридианспорт.ба.
