На њима и Мирослав Лајчак: Нови снимци са имања Џефрија Епстајна

Демократе у америчком Конгресу објавиле су 92 фотографије добијене из оставштине покојног финансијера Џефрија Епстајна.
Међу приказаним особама су Бил Клинтон, бивши министар финансија Лери Самерс, милијардери Бил Гатес и Ричард Брансон, као и филмски режисер Вуди Ален и политички коментатор Стив Бенон.
На неким од снимака појављује се и Мирослав Лајчак, бивши високи представник у Босни и Херцеговини.
Надзорни одбор је примио око 95.000 фотографија из Епстајнове оставштине, али објављене слике саме по себи не имплицирају да су приказане особе биле умијешане у Епстајнове злочине.
Бијела кућа критиковала је демократе, тврдећи да су фотографије "одабране како би се створила лажна нарација о Доналду Трампу".
Објављене фотографије такође укључују пасоше и личне карте жена из разних земаља, укључујући Украјину, Литванију, Чешку, Русију, Италију и Јужну Африку, при чему је већина информација зацрњена.
Демократе тврде да документи припадају женама које су, према доступним информацијама, ангажовали Епстајн и његови сарадници.
Међу објављеним материјалима налазе се одломци из романа Лолита Владимира Набокова, написани на дијеловима тијела, док су текстуалне поруке откривале комуникацију о регрутовању младих жена.
Бил Гејтс је признао да се састао с Епстајном у вези с његовим филантропским активностима, назвавши то "огромном грешком", док је лингвиста Ноам Чомски потврдио да се повремено састајао с Епстајном, али да његови састанци нису били повезани са злочинима.
Демократе тврде да је циљ објављивања пружити транспарентност и увид у Епстајнову мрежу и активности, док виши члан одбора Роберт Гарсија позива Министарство правосуђа да објави све Епстајнове досијее.
Ове фотографије и документи изазвали су широку пажњу и поново распламсали питања о мрежи контаката и активностима Џефрија Епстајна.
NEW: House Oversight Democrats released new photos from Jeffrey Epstein’s estate.— Clash Report (@clashreport) December 18, 2025
The images include a Ukrainian passport, Bill Gates posing with a woman whose face was redacted, a screenshot of texts discussing the sending of girls, and a photo of a foot bearing a quote from… pic.twitter.com/qEjihf7eef
