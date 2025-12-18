Logo
На њима и Мирослав Лајчак: Нови снимци са имања Џефрија Епстајна

АТВ

18.12.2025

22:08

Демократе у америчком Конгресу објавиле су 92 фотографије добијене из оставштине покојног финансијера Џефрија Епстајна.

Међу приказаним особама су Бил Клинтон, бивши министар финансија Лери Самерс, милијардери Бил Гатес и Ричард Брансон, као и филмски режисер Вуди Ален и политички коментатор Стив Бенон.

На неким од снимака појављује се и Мирослав Лајчак, бивши високи представник у Босни и Херцеговини.

Надзорни одбор је примио око 95.000 фотографија из Епстајнове оставштине, али објављене слике саме по себи не имплицирају да су приказане особе биле умијешане у Епстајнове злочине.

Критике демократама

Бијела кућа критиковала је демократе, тврдећи да су фотографије "одабране како би се створила лажна нарација о Доналду Трампу".

Објављене фотографије такође укључују пасоше и личне карте жена из разних земаља, укључујући Украјину, Литванију, Чешку, Русију, Италију и Јужну Африку, при чему је већина информација зацрњена.

Демократе тврде да документи припадају женама које су, према доступним информацијама, ангажовали Епстајн и његови сарадници.

Међу објављеним материјалима налазе се одломци из романа Лолита Владимира Набокова, написани на дијеловима тијела, док су текстуалне поруке откривале комуникацију о регрутовању младих жена.

Бил Гејтс је признао да се састао с Епстајном у вези с његовим филантропским активностима, назвавши то "огромном грешком", док је лингвиста Ноам Чомски потврдио да се повремено састајао с Епстајном, али да његови састанци нису били повезани са злочинима.

Демократе тврде да је циљ објављивања пружити транспарентност и увид у Епстајнову мрежу и активности, док виши члан одбора Роберт Гарсија позива Министарство правосуђа да објави све Епстајнове досијее.

Ове фотографије и документи изазвали су широку пажњу и поново распламсали питања о мрежи контаката и активностима Џефрија Епстајна.

Džefri Epstajn

Мирослав Лајчак

