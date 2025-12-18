Људима није добро кад чују чиме се поноси српска старлета

Извор:
Блиц
18.12.2025
20:44
Коментари:0
Старлета Слађа Лазић, позната и као Поршелина, редовно привлачи пажњу својом појавом, али и својим изјавама.
Она је од прије пар мјесеци отворила профила на сајту за одрасле, а сада нуди посебан попуст.
За мјесец дана она тражи 7 евра, а за три мјесеца 21 евро.
"Још само данас је претплата оволико, од сутра спремам нешто ново", написала је Слађа.
Подсјетимо, Слађа Лазић згрозила је недавно све када је рекла како се поноси тиме што не зна таблицу множења и главне градове држава.
"Имаш 34 године Слађо, срамота је да не знаш таблицу множења, да не знаш шта је броколи и да не знаш главне градове", рекла је једна гледатељка.
"То није блам. Ја се поносим се тиме што не знам", рекла је бивша задругарка и шокирала све у студију.
"Имам трансфер блама када те слушам", рекла је гледатељка.
Да подсјетимо, бивша ријалити учесница Слађа Лазић, познатија као Слађа Поршелина проговорила је о причама да је имала мушкарца од 55 година.
Она је у емисији “Народ пита” ставила тачку на гласине да је била у вези са знатно старијим мушкарцем и открила колико је година имао њен најстарији партнер.
"Слађана, ја твој хејтер, смијешно. Облачио те је дечко из Чачка од 55 година, возила си његова кола и зато си Поршелина. Ужице те не воли, лажеш", гласила је наредна објава на друштвеној мрежи Твитер.
"Мој дечко је 85. годиште, то је 35 година, а не 55. Ја немам ништа против ни да има 55. Полемише се колико је имао мој најстарији дечко, вјереник ми је био 85. годише, а након тога дечка који је 96. годиште".
"Људи не знају шта да ти кажу, а увијек се полемише одакле ми новац, да ли сам спонзоруша и да ли идем са старијим људима за новац. Увијек се то качи за лијепу дјевојку. Прича се како сам са дедама, тако је и Бојана лупала глупости. Ја немам црну мрљну, иако су покушавали да ме оспоре. Ја покажем и докажем ко сам ја", говорила је Лазићева, преноси Блиц.
