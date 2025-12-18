Logo
Large banner

Људима није добро кад чују чиме се поноси српска старлета

Извор:

Блиц

18.12.2025

20:44

Коментари:

0
Слађа Лазић Поршелина
Фото: Инстаграм

Старлета Слађа Лазић, позната и као Поршелина, редовно привлачи пажњу својом појавом, али и својим изјавама.

Она је од прије пар мјесеци отворила профила на сајту за одрасле, а сада нуди посебан попуст.

За мјесец дана она тражи 7 евра, а за три мјесеца 21 евро.

Љуба Пантовић

Сцена

Најзгоднија бака у Србији распалила машту новом објавом

"Још само данас је претплата оволико, од сутра спремам нешто ново", написала је Слађа.

Подсјетимо, Слађа Лазић згрозила је недавно све када је рекла како се поноси тиме што не зна таблицу множења и главне градове држава.

"Имаш 34 године Слађо, срамота је да не знаш таблицу множења, да не знаш шта је броколи и да не знаш главне градове", рекла је једна гледатељка.

"То није блам. Ја се поносим се тиме што не знам", рекла је бивша задругарка и шокирала све у студију.

"Имам трансфер блама када те слушам", рекла је гледатељка.

Воли старије мушкарце

Да подсјетимо, бивша ријалити учесница Слађа Лазић, познатија као Слађа Поршелина проговорила је о причама да је имала мушкарца од 55 година.

hitna pomoc

Кошарка

Ауто српског кошаркаша пропао кроз лифт: Четворо било у њему

Она је у емисији “Народ пита” ставила тачку на гласине да је била у вези са знатно старијим мушкарцем и открила колико је година имао њен најстарији партнер.

"Слађана, ја твој хејтер, смијешно. Облачио те је дечко из Чачка од 55 година, возила си његова кола и зато си Поршелина. Ужице те не воли, лажеш", гласила је наредна објава на друштвеној мрежи Твитер.

"Мој дечко је 85. годиште, то је 35 година, а не 55. Ја немам ништа против ни да има 55. Полемише се колико је имао мој најстарији дечко, вјереник ми је био 85. годише, а након тога дечка који је 96. годиште".

Радови на мосту у Чесми

Бања Лука

Када ће коначно мост у Чесми бити завршен?

"Људи не знају шта да ти кажу, а увијек се полемише одакле ми новац, да ли сам спонзоруша и да ли идем са старијим људима за новац. Увијек се то качи за лијепу дјевојку. Прича се како сам са дедама, тако је и Бојана лупала глупости. Ја немам црну мрљну, иако су покушавали да ме оспоре. Ја покажем и докажем ко сам ја", говорила је Лазићева, преноси Блиц.

Подијели:

Таг:

starleta

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Непоштовање буџета: Бањалучки одборници о Нацрту ребаланса

Бања Лука

Непоштовање буџета: Бањалучки одборници о Нацрту ребаланса

3 ч

0
Нови проблем у Бањалуци: И Чистоћа послала упозорење

Бања Лука

Нови проблем у Бањалуци: И Чистоћа послала упозорење

3 ч

1
Бранко Блануша

Република Српска

Опозиција и кандидатура Блануше: Хоће ли добити подршку?

4 ч

0

Више из рубрике

Љуба Пантовић

Сцена

Најзгоднија бака у Србији распалила машту новом објавом

2 ч

0
Ален Исламовић годинама крио право име - откривено зашто

Сцена

Ален Исламовић годинама крио право име - откривено зашто

6 ч

0
Самира Лончаревић

Сцена

Бивша жена Џенана Лончаревића данас има разлога за славље

6 ч

0
Погинула звијезда (31) Onlyfans-a

Сцена

Погинула звијезда (31) Onlyfans-a

8 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

23

22

Болна исповијест Бањалучанке - Луисове удовице

22

25

Нова одбијеница СДС-у из ЦИК-а: Ништа од поновног бројања

22

12

Нападнут Вујадин Савић, објављен видео туче

22

08

На њима и Мирослав Лајчак: Нови снимци са имања Џефрија Епстајна

21

58

Погинула цијела породица: Ово су страдали чувени возач, жена и дјеца

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner