Ауто српског кошаркаша пропао кроз лифт: Четворо било у њему

Извор:

Телеграф

18.12.2025

20:34

Коментари:

0
Фото: Pixabay

Аутомобил у којем су биле двије одрасле особе и двоје дјеце, пропао је данас, 18. децембра, кроз гаражни лифт.

Путници су безбједно евакуисани преко крова кабине лифта, уз помоћ наставних ватрогасних љестви и брзе интервенције ватрогасаца - спасилаца.

Милорад Додик

Република Српска

Додик: Шта је Балкан без Срба, Србије и Српске?

Након успјешне евакуације, повријеђени су предати екипама Хитне помоћи, које су на лицу мјеста обавиле љекарске прегледе.

Власник возила је прослављени кошаркаш Црвене звезде Милко Бјелица (41), сазнаје "Телеграф.рс".

Возило је приликом изласка из теретног лифта, остало прикљештено у предњем дијелу када је лифт почео да пропада. У аутомобилу су се налазила два одрасла лица и двоје дјеце.

Сви су у тренутку доласка спасилачких екипа били ван возила, у кабини лифта, и према првим информацијама нису повријеђени.

На лице мјеста одмах су упућене ватрогасно-спасилачке јединице Вождовац и Звездара.

Захваљујући брзој реакцији и професионалности ватрогасаца - спасилаца, ситуација је стављена под контролу, а ватрогасци су овом интервенцијом извели истински херојски чин и спријечили теже посљедице.

Ко је Милко Бјелица?

Милко Бјелица ј рођен 4. јуна 1984. године. И даље активно игра, а наступао је за бројне клубове у богатој каријери.

Vatrogasci

Хроника

Драма у Сарајеву: Гори стан на 9. спрату зграде

Игра на позицији крилног центра и центра, а играо је за Црвену звезду у два наврата у којој је и поникао уз Фантомс Брауншвајг, Келн, Лијетувос Ритас, Басконију, Ефес, Дарушафаку, Сарагосу, Токио, Морнар из Бара, Ал Шамал Доху, Ал Итихад Ђжеду и Либан за који тренутно наступа.

Освојио је 12 трофеја у каријери која траје више од 20 година, подсјећа "Мондо".

незгода

lift

Милко Бјелица

