Игокеа поразом од Галатасараја завршила наступ у ФИБА Лиги шампиона

Кошаркаши Игокее поразом су окончали свој овосезонски наступ у ФИБА Лиги шампиона.
У посљедњој рунди групне фазе тим тренера Ненада Стефановића дочекао је екипу Галатасараја која је након 40 минута игре, у дворани у Лакташима, уписала побједу резултатом 82:65.
Гости су имали резултатску предност од почетка до краја утакмице, а најефикаснији у табору Галатасараја био је Буграхан Тунчер са 16 поена.
На другој страни Игокеу је предводио Џавон Бес са 14 поена.
Игокеа је групну фазу окончала са једном побједом и пет пораза.
Галатасарај са првог мјеста и омјером од пет побједа и само једним поразом одлази у наредну фазу такмичења.
