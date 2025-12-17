Logo
Игокеа поразом од Галатасараја завршила наступ у ФИБА Лиги шампиона

Извор:

АТВ

17.12.2025

20:43

Игокеа поразом од Галатасараја завршила наступ у ФИБА Лиги шампиона
Фото: АТВ

Кошаркаши Игокее поразом су окончали свој овосезонски наступ у ФИБА Лиги шампиона.

У посљедњој рунди групне фазе тим тренера Ненада Стефановића дочекао је екипу Галатасараја која је након 40 минута игре, у дворани у Лакташима, уписала побједу резултатом 82:65.

Гости су имали резултатску предност од почетка до краја утакмице, а најефикаснији у табору Галатасараја био је Буграхан Тунчер са 16 поена.

putin

Свијет

Путин: "Европски прасићи" надали се брзом распаду Русије

На другој страни Игокеу је предводио Џавон Бес са 14 поена.

Игокеа је групну фазу окончала са једном побједом и пет пораза.

Галатасарај са првог мјеста и омјером од пет побједа и само једним поразом одлази у наредну фазу такмичења.

Тагови:

КК Игокеа

Лига шампиона

