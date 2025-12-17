Никси преокретом освојили НБА Куп и узели први трофеј послије 52 године

Извор:
Кошаркаши Њујорк Никса освојили су НБА куп, први трофеј послије чак 52 године, пошто су у финалу у Лас Вегасу савладали Сан Антонио Спарсе резултатом 124:113.
Јунак тријумфа био је О Џи Ануноби са 28 поена и пет погођених тројки, док је капитен Џејлен Брансон меч завршио са 25 поена и заслужено понио признање за најкориснијег играча турнира. Никси су до пехара стигли у „Т-Мобиле арени“, а ово им је први трофеј још од титуле НБА шампиона 1973. године.
Сан Антонио је у финале ушао са великим самопоуздањем након што је у полуфиналу елиминисао актуелног шампиона Оклахому, предвођену младом звијездом Виктором Вембањамом. Ипак, чврста и тимска игра Њујорка била је препрека коју Спарси нису успјели да прескоче.
Никси су успјели да ограниче Вембањаму на 18 поена, а кључну предност стекли су у посљедњој четвртини, коју су добили са убједљивих 35:19, након што су крајем треће дионице губили чак 11 разлике.
Чак седморица играча Њујорка меч су завршила са двоцифреним учинком. Поред Анунобија и Брансона, истакли су се Карл-Ентони Таунс са 16 поена, Џордан Кларксон са 15, Тајлер Колек са 14, док су Џош Харт и Микал Бриџис додали по 11. Значајан допринос дао је и Мичел Робертсон, који је са клупе уписао 15 скокова и двије блокаде.
- Ануноби, Тајлер Колек, Џордан Кларксон, Мичел Робертсон: сви су вечерас дали максимум. Без њих не бисмо побиједили. Нашли смо начин да се вратимо и то ће бити наш мото, пронаћи пут до побједе - поручио је Брансон послије меча.
Код Сан Антонија најефикаснији је био Дилан Харпер са 21 поеном са клупе, док је Деарон Фокс постигао 16. Тренер Спарса Мич Џонсон пораз је приписао слабијој тимској игри, истакавши да екипа има на чему да гради наставак сезоне.
Тренер Никса Мајк Браун истакао је да освајање НБА купа може бити важан корак ка великим амбицијама клуба у наставку сезоне.
- Када сте посљедњи који остане и освојите трофеј, поготово за клуб са историјом какву има Њујорк, то је нешто што се схвата веома озбиљно - рекао је Браун.
