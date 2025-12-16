Јокић је почео сам себи да асистира - али стварно!

Извор:
Курир
16.12.2025
08:10
Коментари:0
Кошаркаши Денвер Нагетса савладали су послије продужетка Хјустон Рокетсе резултатом 128:125 уз још једну импресивну партију српског аса Николе Јокића.
Центар Денвера био је нерјешива енигма за одбрану гостујућег тима. Меч је завршио са 39 поена, 15 скокова и 10 асистенција.
Тенис
Џумхура усред емисије прекинула допинг контрола: "Мислио сам да је шала, али није била"
На све могуће начине покушавали су да га зауставе Рокетси, али то им није полазило за руком. Чак и у моментима када је дјеловало да је у безизлазној ситуацији успијевао је да пронађе право рјешење.
На овом мечу успио је и сам себи да асистира Никола. Добио је лопту и кренуо да "зида" леђима себи позицију. Остао је у једном моменту без дриблинга и ривали су га удвојили. Дјеловало је да нема рјешење, а онда је услиједила магија. Асистирао је себи од таблу, направио сјајан окрет и положио лопту у кош.
Његов генијалан потез запалио је друштвене мреже.
Jokić off the backboard to himself for the floater pic.twitter.com/Q9avKm3fO3— CT (@CTFazio24) December 16, 2025
Кошарка
3 ч0
Кошарка
1 д0
Кошарка
1 д0
Кошарка
2 д0
Најновије
Најчитаније
10
15
10
08
10
03
09
59
09
54
Тренутно на програму