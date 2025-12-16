Logo
Large banner

Јокић је почео сам себи да асистира - али стварно!

Извор:

Курир

16.12.2025

08:10

Коментари:

0
Јокић је почео сам себи да асистира - али стварно!
Фото: Printscreen/X

Кошаркаши Денвер Нагетса савладали су послије продужетка Хјустон Рокетсе резултатом 128:125 уз још једну импресивну партију српског аса Николе Јокића.

Центар Денвера био је нерјешива енигма за одбрану гостујућег тима. Меч је завршио са 39 поена, 15 скокова и 10 асистенција.

damir dzumhur

Тенис

Џумхура усред емисије прекинула допинг контрола: "Мислио сам да је шала, али није била"

На све могуће начине покушавали су да га зауставе Рокетси, али то им није полазило за руком. Чак и у моментима када је дјеловало да је у безизлазној ситуацији успијевао је да пронађе право рјешење.

На овом мечу успио је и сам себи да асистира Никола. Добио је лопту и кренуо да "зида" леђима себи позицију. Остао је у једном моменту без дриблинга и ривали су га удвојили. Дјеловало је да нема рјешење, а онда је услиједила магија. Асистирао је себи од таблу, направио сјајан окрет и положио лопту у кош.

Његов генијалан потез запалио је друштвене мреже.

Подијели:

Тагови:

Никола Јокић

НБА

asistencija

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Јокић брутално одговорио Атаману, Денвер славио у продужетку

Кошарка

Јокић брутално одговорио Атаману, Денвер славио у продужетку

3 ч

0
Стеф Кари, НБА кошаркаш

Кошарка

Кари претекао Џордана и ушао у НБА историју

1 д

0
Сукоб Брукса и Леброна на НБА мечу

Кошарка

Брукс физички насрнуо на Леброна и "попио" искључење, Џејмс донио побједу Лејкерсима

1 д

0
Стеф Кари, НБА кошаркаш

Кошарка

Нема више ријечи за њега: Кари једном руком погодио шут из "свлачионице"

2 д

0

Више из рубрике

Јокић брутално одговорио Атаману, Денвер славио у продужетку

Кошарка

Јокић брутално одговорио Атаману, Денвер славио у продужетку

3 ч

0
Кошаркашки тренер

Кошарка

Оцокољић остаје тренер Партизана

20 ч

0
Стеф Кари, НБА кошаркаш

Кошарка

Кари претекао Џордана и ушао у НБА историју

1 д

0
Сукоб Брукса и Леброна на НБА мечу

Кошарка

Брукс физички насрнуо на Леброна и "попио" искључење, Џејмс донио побједу Лејкерсима

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

15

Сви ученици остају без телефона: Парламент одлучује, ово су 3 кључна правила

10

08

На своје мјесто у вртићима чека више од 5.000 дјеце

10

03

Са БиХ тржишта повучен фен за косу: Ево која марка је у питању

09

59

Пјевачица открила скандалозне детаље са естраде: ''Користе дрогу да би издржали наступ 15 сати''

09

54

У Хрватској од марта нови систем наплате путарина, без стајања, без рампи

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner