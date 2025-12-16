Logo
Џумхура усред емисије прекинула допинг контрола: "Мислио сам да је шала, али није била"

Кликс

Кликс

16.12.2025

07:41

Џумхура усред емисије прекинула допинг контрола: "Мислио сам да је шала, али није била"

Тенисер Дамир Џумхур (33) припрема се за почетак нове тениске сезоне у јануару, а у Београду га је ових дана задесила занимљива ситуација.

Џумхур је на Инстаграму подијелио причу у којој каже да је због антидопинг контроле морао раније завршити снимање једног подкаста.

"Ишли смо уживо у Wish and Go Show подкасту када сам добио позив антидопинг контроле. Били су код моје куће и нажалост, подкаст са Небојшом Вишковићем је завршио раније него што смо очекивали. То је била драма уживо, а најлуђа ствар је што смо управо причали о антидопингу прије тога. Мислили смо да је шала, али није била", рекао је Џумхур.

Иначе, сви тенисери су у антидопинг програму WADA-e, чији службеници морају имати доступну њихову локацију.

Тако их у сваком тренутку могу ненајављено доћи преконтролисати, како би утврдили уколико они користе нека недозвољена средства у спорту.

Подсјећамо, Џумхур је посљедњу сезону окончао као 65. тенисер свијета, а нова сезона почиње почетком јануара.

Damir Džumhur

teniser

kontrola

tenis

