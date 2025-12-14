Млади тенисер из Брчког побједник турнира у дублу на Флориди

Извор:
СРНА
14.12.2025
13:29
Коментари:0
Шеснаестогодишњи тенисер Филип Ђокић из Брчког освојио је прво мјесто у игри парова на турниру "Оранж боул" на Флориди који слови за незванично првенство свијета младих тенисера.
Ђокић је заједно са америчким тенисером Сеаном Пенгом у финалном мечу савладао амерички дубл Рафаел Павар - Ванг Зесен са 2:0 у сетовима (6:4; 7:6 /4/).
Ђокић је репрезентативац Србије у својој категорији и на овом турниру наступио је под српском тробојком. У досадашњој каријери освојио је бројне титуле, а ово му је највећи успјех до сада.
Тенис
Најтежи му нанио Србин: Најгори порази Новака Ђоковића
Он је изразио задовољство што је имао одличног саиграча, са којим се први пут сусрео и заиграо.
"Пресрећан сам због побједе у дублу. Наравно није било лако бити најбољи међу 64 одлична играча. Заједно са тренером Душаном Миловановићем отпутовао сам у САД 3. децембра и овај 13. децембар за мене неће бити упамћен по лошем, већ ће заиста бити датум кога ћу се заувијек с радошћу сјећати", рекао је Ђокић.
До побједе у игри парова шампионски дубл Ђокић - Сеан у првом колу савладао је браћу близанце Рајт 2:, у осмини финала са 2:1 савладали су Хејал и Пејп, а у четврфиналном дуелу након велике борбе и четири спасене меч лопте предали су се Ваугхан и Рос 2:1.
Тенис
Филип Крајиновић рекао збогом тенису, обратио се Ђоковић
У полуфиналном мечу шампионски дубл је био бољи од пара Гуд - Педраза 2:0.
Млађани Ђокић је осим у дублу наступио и у појединачној конкуренцији, гдје се након три побједе у квалификацијама над перспективним америчким тенисерима Ведом Вангом 2:0, Александером Дирлеом 2:0, Гурбазом Нарангом 2:0, пласирао у главни турнир, али је у првом колу изгубио од Ванг Зесена којем се побједом у финалу дублова у потпуности реванширао.
Тенис
1 д0
Тенис
3 д0
Тенис
3 д0
Тенис
6 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму