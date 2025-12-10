Logo
Ђоковић шокирао све у Копенхагену: Скинуо се у мрклом мраку, па ушао у ледени канал да плива

10.12.2025

20:44

Коментари:

0
Ђоковић шокирао све у Копенхагену: Скинуо се у мрклом мраку, па ушао у ледени канал да плива
Фото: Tanjug/AP Photo/Andy Wong

Најбољи тенисер свих времена, Новак Ђоковић, отпутовао је у Копенхаген, што је изненадило тениску јавност и многе његове фанове.

Ђоковић је одушевљен престоницом Данске, одакле је са фановима подијелио многе фотографије града, гдје је шетао као сасвим обичан човјек.

Ноле је обишао и музеје, а имао је очигледно и пословних обавеза и вјероватно је то главни разлог његове посјете, јер је Ђоковић 2022. године купио једну фармацеутску компанију у Данској, а такође је ту и једна од пословница фирме која производи свјеже цијеђене сокове, па је једну фотографију подијелио и одатле.

Новак Ђоковић у Копенхагену
Новак Ђоковић у Копенхагену

Колико год је Ђоковић изненадио фанове путем у Копенхаген, посебно их је шокирао када је одлучио да се окупа у леденом каналу усред мрклог мрака, што је такође објавио на свом профилу.

Ово је очигледно традиција у Копенхагену, а Ђоковић је такође познат по томе што воли да опоравља тијело купањем у леденој води, па није изненађење што је то урадио и у Данској.

(Телеграф.рс)

Коментари (0)
