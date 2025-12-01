Logo

Мари: Тренирао сам Ђоковића и осрамотио се првог дана

Извор:

Б92

01.12.2025

17:01

Коментари:

0
Мари: Тренирао сам Ђоковића и осрамотио се првог дана
Фото: Tanjug/AP Photo/Andy Wong

Енди Мари је током шест мјесеци био тренер Новака Ђоковића, свог великог пријатеља из играчких дана. Сарадња није дуго потрајала, али је већ првог дана донијела занимљиву ситуацију коју је Мари сада открио у емисији "The Tennis Podcast".

Како је сам открио, већ првог дана рада са Ђоковићем га је тијело издало и том приликом се осрамотио.

"Послије тренинга тениса, његов кондициони тренер је рекао: 'Новак иде на дуго, споро трчање у парку, да ли бисте жељели да му се придружите?'", присјетио се Мари.

"Помислио сам: 'О, Боже.' Нисам трчао од своје 25. године, трчао сам по терену, али никада као дио тренинга. Помислио сам: 'Ово ми је први дан на послу, не могу рећи не, нећу то да радим'. Рекао сам: 'Да, нема проблема'".

суво месо

Савјети

Како правилно припремити месо за сушење?

Мари је признао да није био у сјајној форми.

"Имајте на уму да нисам био у сјајној форми откако сам завршио. Мало сам вјежбао, али не превише. Рекао сам им то, а они су рекли 'у реду је, биће то лаган рад'.“

Али ствари су брзо кренуле по злу.

"Трчао је око 50 минута у парку, било је неколико брда, веома спорим темпом. Послије отприлике четири или пет минута, добио сам грч у лијевом листу. Помислио сам: 'О не', али не могу ништа да кажем јер је ово срамотно. Толико је бољело. Када сам завршио, рекао сам његовом тиму: 'Морате ми помоћи'".

Његова највећа брига била је шта ће Ђоковић помислити.

"Нисам желио да му покажем да се неко са ким сам се толико дуго такмичио мучи са мном на тренингу послије пет минута. Издржао сам, али то је био прилично сраман тренутак за мене. Било је тако споро, било је срамотно"", казао је.

Иако је њихова сарадња кратко трајала, Мари истиче да је поносан на тај период.

"Осврћем се на то и драго ми је што сам то урадио, то је невјероватно искуство које сам имао. Дао сам све од себе, трудио сам се највише што сам могао да му помогнем. Након повреде, то су дефинитивно били тешки мјесеци за њега и цијели тим. Био сам разочаран што нисмо постигли резултате које бих желио за њега, али сам много научио о тренерском раду", казао је Мари, преноси б92.

Подијели:

Тагови:

Новак Ђоковић

Endi Mari

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Преминуо легендарни Никола Пјетранђели

Тенис

Преминуо легендарни Никола Пјетранђели

13 ч

0
Познати тенисер објавио да је геј: "Поносан сам на то ко сам"

Тенис

Познати тенисер објавио да је геј: "Поносан сам на то ко сам"

1 д

1
"Синер је добио повлашћен третман, а мене су згазили"

Тенис

"Синер је добио повлашћен третман, а мене су згазили"

3 д

0
Шеик снима Ђоковића док показује јогу

Тенис

Шеик снима Ђоковића док показује јогу

3 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

55

Познато стање гардисте који је преживио пуцњаву код Бијеле куће

22

54

Скандал у Њемачкој: Муниција војске остављена без надзора, па украдена

22

51

Филмска пљачка у Италији: Банда у тунелу напала блиндирани комби са 2 милиона евра

22

50

Пас и власница били раздвојени годину дана, а онда ју је једног дана коначно угледао

22

45

Тешка несрећа у центру града: Ватрогасци извлаче повријеђене из аутомобила

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner