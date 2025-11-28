"Синер је добио повлашћен третман, а мене су згазили"

Извор:
Б92
28.11.2025
15:43
Бивши италијански пливач Филипо Мањини гостовао је поново отворио тему свог допинг случаја из 2018. године, овога пута повлачећи паралелу са недавним скандалом везаним за Јаника Синера.
Мањини је, гостујући у емисији "Белве", без устручавања изјавио да је Синер имао повлашћен третман.
"Синер је добио повлашћен третман, то кажем са дозом зависти", рекао је Мањини, који је 2018. суспендован на четири године због допинга, али је 2020. казна укинута и ослобођен је оптужби.
Затим је додао да је он био третиран потпуно другачије.
"Са мном су поступали као са обичном особом оптуженом за допинг, док је он ипак активан спортиста. Тестирали су га, све ријешили за неколико дана. Сви спортисти би требало да буду третирани исто. Да је његова пресуда стигла тек послије две године, пропустио би две године турнира, и то не би било праведно".
Мањини се осврнуо и на однос медија према њему у то вријеме.
"Штампа је према Синеру била фер. Мене су ставили у све новине и унапред осудили за допинг, без икакве провјере. Послије каријере дуге 20 година, очекивао сам више поштовања, али су ме згазили".
Савјети
Ови обрасци понашања указују на то да сте имали тешко дјетињство које је оставило трага
Мањини је говорио и о другим темама, па је тако испричао како је прославио рекорд од 48,20 секунди тетоважом круне на руци, а водитељка је приметила: "Када обориш рекорд, почиње ноћна мора да ће га неко други оборити".
Пливач јој је директно одговорио.
"У Италији је то тако. Ми смо љубоморна нација, посебно у спорту. Увијек ме је плашила помисао да ће ме неко престићи. Када си на врху, једино што може да се деси јесте пад –а многи једва чекају да паднеш, јер је пад шампиона увијек фасцинантан", рекао је Мањини и осврнуо се на злобне коментаре.
"Они који прижељкују твој неуспјех увијек те прате пажљивије него они који желе да побједиш".
(б92)
