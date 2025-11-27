Арина Сабаленка у изазовном издању

27.11.2025
Арина Сабаленка, најбоља тенисерка свијета, тренутно ужива на одмору у Бразилу, а захваљујући изазовном издању украла је сву пажњу на једном догађају.
Бјелоруска тенисерка већ седмицама се налази на заслуженом одмору након завршене сезоне.
Осим што је успјешна на терену, веома је активна на друштвеним мрежама, гдје на радост фанова, има више од 3,9 милиона, објављује фотографије.
Тако је објавила фотографије са специјалном догађају гдје су биле друге славне звијезде. Захваљујући изазовном издању украла је сву пажњу.
Имала је изузетно кратку, припијену златну хаљину, која је истицала њене затегнуте и дуге ноге.
Носила је црне штикле, па је фигуру додатно издужила.
Наравно, коментари су пљуштали, те су пратиоци писали да сјајно изгледа, да је прелијепа и да је краљица.
