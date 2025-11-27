Logo
Захарова: Европа покушава да поремети рјешавање украјинског сукоба

Танјуг

27.11.2025

14:11

Фото: Танјуг/АП

Европска унија настоји да поремети политичке и дипломатске процесе у вези са Украјином, изјавила је данас портпаролка руског Министарства спољних послова Марија Захарова.

- Овдје се не ради о стицању поена. Овдје се не ради о јачању позиције ангажовањем маса. Овде се ради, прво, о нарушавању политичког и дипломатског рјешења и, друго, о манипулисању ситуацијом за сопствене сврхе - рекла је Захарова, преноси РБК Русија.

Како је навела, цурење информација о америчком плану за Украјину има за циљ да омета дипломатске напоре и контакте.

Она је додала да ће Русија открити планиране дипломатске активности када буду заказане.

- Цурење информација и лажне информације о америчком плану за Украјину имају за циљ да поремете дипломатске акције и контакте - изјавила је портпаролка руског Министарства спољних послова на брифингу.

Драгослав Стјепановић

Хроника

Осумњичени за пријетње радним колегама спроведен у ОЈТ

Блумберг је недавно објавио два транскрипта разговора без навођења извора, један између специјалног изасланика предсједника САД Стива Виткофа и помоћника руског предсједника Јурија Ушакова 14. октобра и други између специјалног представника руског предсједника Кирила Дмитријева и Јурија Ушакова 29. октобра.

Дмитријев је ову информацију назвао лажном.

