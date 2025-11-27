ФБИ истражује пуцњаву у Вашингтону као потенцијални чин тероризма

Извор:
СРНА
27.11.2025
10:51
Федерални биро за истраге /ФБИ/ истражује пуцњаву у Вашингтону као потенцијални чин међународног тероризма, јавио је "Еј-Би-Си њуз", позивајући се на неименоване изворе.
Према ријечима извора, надлежни органи покушавају да установе да ли је нападач можда извршио напад под утицајем или у име неке међународне терористичке организације.
Држављанин Авганистана ухапшен је раније након што је ранио двојицу припадника Националне гарде, који су касније подлегли повредама.
Предсједник САД Доналд Трамп изјавио је да је јучерашњи напад на припаднике Националне гарде САД био чин тероризма и злочин против човјечности.
Он је наредио да се провјере сви они који су дошли из Авганистана у САД током Бајденовог мандата, нарочито оне који су побјегли из Авганистана током евакуације великих размјера 2021. године.
