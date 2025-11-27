Вода се повлачи у корита ријека Пливе и Јошавке

Извор:
СРНА
27.11.2025
10:27
У Језеру се вода јутрос повукла за 60 центиметара у корита ријека Пливе и Јошавке, иако киша и даље пада.
Из кабинета начелника општине саопштено је да се на молбу општинске и републичке Цивилне заштите, Еуфора и других надлежних служби брзом реакцијом у Хидроелектрани Јајце успјело постићи да се вода повуче у корита за 30 центиметара.
Из кабинета начелника изразили су наду да ће се наставити једнака, брза и установљена процедура дјеловања бране Хидроелектране Јајце.
У селу Перућица у општини Језро због обилних падавина појавило се клизиште на површини од 250 метара квадратна и 2,5 метра висине уз локални пут, које пријети да прекине саобраћајницу ка овом селу, рекла је Срни начелник ове локалне заједнице Снежана Ружичић.
Ријеке Јошавка и Плива јуче су се излиле и угрозиле већи број домаћинстава и Амбуланту породичне медицине.
