Вода се повлачи у корита ријека Пливе и Јошавке

Извор:

СРНА

27.11.2025

10:27

Коментари:

0
Вода се повлачи у корита ријека Пливе и Јошавке
Фото: АТВ

У Језеру се вода јутрос повукла за 60 центиметара у корита ријека Пливе и Јошавке, иако киша и даље пада.

Из кабинета начелника општине саопштено је да се на молбу општинске и републичке Цивилне заштите, Еуфора и других надлежних служби брзом реакцијом у Хидроелектрани Јајце успјело постићи да се вода повуче у корита за 30 центиметара.

Из кабинета начелника изразили су наду да ће се наставити једнака, брза и установљена процедура дјеловања бране Хидроелектране Јајце.

Полиција ФБиХ

Хроника

Поново претреси на Стоматолошком факултету и Универзитету у Сарајеву

У селу Перућица у општини Језро због обилних падавина појавило се клизиште на површини од 250 метара квадратна и 2,5 метра висине уз локални пут, које пријети да прекине саобраћајницу ка овом селу, рекла је Срни начелник ове локалне заједнице Снежана Ружичић.

Ријеке Јошавка и Плива јуче су се излиле и угрозиле већи број домаћинстава и Амбуланту породичне медицине.

Коментари (0)
