Ово је мушкарац који је упуцао припаднике Националне гарде

Извор:

Танјуг

27.11.2025

09:40

Ово је мушкарац који је упуцао припаднике Националне гарде
Фото: Tanjug / AP / Mark Schiefelbein

Администрација предсједника Сједињених Америчких Држава Доналда Трампа обуставила је све имиграционе захтјеве авганистанских држављана након што је мушкарац који је 2021. ушао у САД из Авганистана идентификован као осумњичени за пуцњаву у којој су рањена два припадника Националне гарде у близини Бијеле куће.

Америчка служба за држављанство и имиграцију саопштила је да је "обрада свих захтјева за имиграцију који се односе на авганистанске држављане обустављена на неодређено вријеме" док се не изврши додатна ревизија безбједносних процедура, пише ЦБС.

Одлука ступа на снагу одмах.

Претходно је Министарство за унутрашњу безбједност потврдило да је осумњичени Рахманулах Лаканвал ушао у САД у септембру 2021. године у оквиру Операције "Савезници добродошли", програма администрације бившег америчког предсједника Џоа Бајдена намијењеног Авганистанцима који су сарађивали са америчким снагама.

Предсједник САД Доналд Трамп је рекао да је неопходно "да се преиспита сваки странац који је ушао у САД из Авганистана под Бајденом" и да се предузму све мјере како би се уклониле особе које, како је навео, "овд‌је не припадају или не доносе корист САД-у".

Током повлачења из Авганистана 2021. године, САД су евакуисале десетине хиљада људи.

Више од 85.000 авганистанских држављана касније је насељено у САД у оквиру поменуте операције, прво у војним базама, а потом у цивилним срединама након завршене обраде.

Многи су испуњавали услове за специјалне имиграционе визе намијењене преводиоцима и сарадницима америчке војске, док су други поднијели захтјеве за азил или визе засноване на породичним везама.

Република Српска

Од 1. децембра анкетно истраживање пољопривредних газдинстава

Дио њих добио је привремену заштиту, попут хуманитарног условног отпуста или привременог заштићеног статуса, али без гарантованог трајног боравка.

Трампова администрација укинула је привремени заштићени статус за Авганистан у јулу, што је погодило око 8.000 људи.

Док су поједини републикански званичници годинама изражавали сумњу у обим и квалитет безбједносних провјера, из Бајденове администрације више пута је истицано да су Авганистанци прошли детаљну контролу.

Организација "AfghanEvac" осудила је напад, али је позвала јавност да се "не демонизује цијела авганистанска заједница због поступка једног појединца", нагласивши да Авганистанци који улазе у САД пролазе "једне од најстрожих безбједносних провјера у свијету".

Двоје припадника Националне гарде који су упуцани испред Бијеле куће још су живи, али су у критичном стању, рекао је синоћ на конференцији за новинаре начелник вашингтонске полиције Џеф Керол.

Лаканвал (29) је служио заједно са америчким војницима у Авганистану прије него што је 2021. године дошао у Сједињене Америчке Државе, потврдио је његов рођак, преноси Тан‌југ.

