Амиџић: Настављамо сарадњу и рад са представницима Синдиката запослених у институцијама БиХ

АТВ

27.11.2025

09:20

Амиџић: Настављамо сарадњу и рад са представницима Синдиката запослених у институцијама БиХ
Фото: АТВ

Настављамо сарадњу и заједнички рад са представницима Синдиката запослених у институцијама БиХ, истакао је министар финансија и трезора БиХ Срђан Амиџић.

Како Амиџић истиче, једнократна новчана накнада свим запосленим у заједничким институцијама биће исплаћена уз новембарску плату.

Додао је да су сљедеће мјере раст плата у децембру.

- Средства за наредну годину обезбијеђена - основица 690,86 КМ. Предложенo рјешењe за усклађивање измјена Закона о платама и накнадама запослених у институцијама БиХ, који је тренутно непроводив. Плате и накнаде запослених не смију бити предмет популизма - додао је Амиџић у објави на друштвеној мрежи Инстаграм.

Срђан Амиџић

