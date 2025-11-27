Амиџић: Настављамо сарадњу и рад са представницима Синдиката запослених у институцијама БиХ

Извор:
Настављамо сарадњу и заједнички рад са представницима Синдиката запослених у институцијама БиХ, истакао је министар финансија и трезора БиХ Срђан Амиџић.
Како Амиџић истиче, једнократна новчана накнада свим запосленим у заједничким институцијама биће исплаћена уз новембарску плату.
Додао је да су сљедеће мјере раст плата у децембру.
- Средства за наредну годину обезбијеђена - основица 690,86 КМ. Предложенo рјешењe за усклађивање измјена Закона о платама и накнадама запослених у институцијама БиХ, који је тренутно непроводив. Плате и накнаде запослених не смију бити предмет популизма - додао је Амиџић у објави на друштвеној мрежи Инстаграм.
