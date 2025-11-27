Logo
Једноставан трик који ће дом учинити топлијим за само неколико минута

Крстарица

27.11.2025

09:15

Радијатор гријање
Фото: Pexels

Зима је стигла, а рачуни за гријање расту. Фолија иза радијатора може бити ваш тајни савезник за топлији и економичнији дом. Овај једноставан трик кошта свега 300 динара по радијатору, а ефекат је примјетан готово одмах.

Постављање је једноставно и траје само неколико минута, а врло је јефтин и ефикасан. Наиме, метар фолије кошта мање од 200 динара, а уколико је ваш радијатор један од већих, дужине око метар и по, потребне димензије фолије ће вас коштати око 300 динара.

Поступак постављања

Прво, исјеците фолију у облику правоугаоника који одговара величини вашег радијатора. Затим, залијепите је двостраном траком или лијепком за тапете. Сјајна страна мора бити окренута према соби – управо она рефлектује топлоту назад у простор, умјесто да зид апсорбује енергију.

У мањим собама ефекат је нарочито примјетан – осјећај топлоте је инстантан, а ваша потрошња енергије може да падне и до 50%. Чак и у већим просторијама резултат је видљив, иако нешто блажи. За разлику од скупих изолација, фолија је јефтина, доступна у готово свим продавницама „уради сам“ и лако се уклапа иза сваког радијатора.

Практични и ефикасно

Поред економичности, трик са фолијом је практичан. Не мијења изглед просторије драстично, не захтијева реновирање и може се брзо уклонити ако је потребно. Такође, смањује потребу да гријете простор сатима, што значи мање стреса и више времена за уживање у топлини дома.

Ако желите максималну уштеду, комбинујте овај трик са термостатима и правилним провјетравањем. Осјећај топлине је тренутно, а ваш новчаник ће вам бити захвалан.

Фолија иза радијатора није само трик – то је једноставан, брз и практичан начин да учините свој дом топлим и уштедите на гријању. Ако тражите малу инвестицију која даје велику разлику, ово је рјешење које заиста функционише.

radijatori

grijanje

