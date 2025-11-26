Гријање вам је упаљено, али је у просторијама и даље хладно: Ријешите овај проблем за пет минута

Извор:
Ваш дом је хладан, иако је гријање укључено — разлог може да буде заробљен ваздух у радијаторима. За само 5 минута, одзрачивање радијатора можете повратити ефикасност гријања и осјећај пријатне топлине.
Кад радијатори раде, али Ви и даље осјећате хладне тачке у собама, проблем често није у котлу или енергији — проблем је ваздух заробљен у систему. То блокира циркулацију топле воде и смањује пренос топлоте, па дијелови радијатора остају хладни, а дом не грије оптимално.
Роберт Квинтон из Цонструцтион Мегастореа објашњава да многи власници кућа мисле да њихов систем гријања ради како треба, али управо мале прилагодбе (као одзрачивање) имају огроман утицај.
Искључите гријање (или смањите температуру)
Прије него што процедура почне, смањите притисак у систему или потпуно угасите гријање — на тај начин избјегавате да врућа вода исцури.
Идентификујте вентил за одзрачивање
Гледајте врх радијатора — обично се налази на једном крају. То је мали вентил који може да се отвори кључем или одвијачем.
Држите посуду и крпу спремне
Ваздух излази у прскајућој форми, па је добро да поставите посуду испод и имате крпу да обришете евентуалне капљице воде.
Полако отворите вентил
Окрените вентил полако – чућете да ваздух излази (гаргле звук). Када почне да цури вода равномјерним млазом, значи да је ваздух изашао.
Затворите вентил и укључите гријање
Вратите вентил у првобитан положај и поново покрените гријање. Требало би да осјетите бржи и равномјернији проток топлоте.
Зашто овај трик ради и како побољшава гријање
Више топлоте, нижи трошак: С ослобођеним ваздухом, гријање ради ефикасније — мање енергије се губи.
Брже загријавање: Радијатори се равномјерније загријавају, без хладних зона.
Мање шумова: Ако сте чули жуборење или лупкање у радијаторима, одзрачивање често рјешава тај проблем.
Ако и послије одзрачивања и даље осјећате хладне дијелове или да дом није довољно топао, размислите о сљедећем:
Провјерите изолацију око прозора и врата: Хладан ваздух може улазити кроз лоше дихтоване прозоре или пукотине у зиду.
Редовно одржавајте гријни систем: Стручњаци препоручују одзрачивање барем сваких шест мјесеци.
Чишћење радијатора: Талог или рђа у радијаторима (муљ) може ометати проток – стручњак може помоћи са темељитим чишћењем.
Провјетравање простора: Кратко отварање прозора неколико пута дневно помаже да влага не задржава хладан осјећај, али пазите да не расхладите собу превише.
Одзрачивање радијатора је једноставан и брз трик, али може да промијени цијели осјећај топлине у Вашем дому. Ако редовно радите овај корак, гријање ће радити ефикасније – Ваш стан ће постати пријатнији, а рачуни могу да се смање. Уз то, провјерите изолацију и одржавајте систем гријања, и не дозволите да Вас мистерија хладних соба више мучи.
