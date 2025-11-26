Logo
Мајка избола кћерку (11) на спавању

Телеграф

26.11.2025

08:23

Мајка избола кћерку (11) на спавању
Полиција у Темишвару ухапсила је жену која се сумњичи да је ножем избола своју кћерку (11), док је дијете спавало!

Језиви злочин догодио се синоћ, а дијете је задобило тешке тјелесне повреде.

Општина Језеро

Градови и општине

Јошавка и Плива у наглом порасту

Како наводе локални медији, мајка се сумњичи да је дијете убола ножем четири пута, док је дјевојчица мирно спавала у кревету.

Сигурне смрти дјевојчицу је спасао отац који је, по уласку у кућу, чуо чудне звуке и упао у собу.

Он је успио да савлада супругу и позове хитну помоћ, која је дијете потом превезла у дјечију болницу у Темишвару.

Према незваничним сазнањима, мајка је наводно психички болесник, а кћерку је напала након што је начула да супруг размишља да је хоспитализује. Мајка је, наводно, искористила први тренутак када је са дјететом остала сама код куће, зграбила је оружје и покушала дјевојчицу да убије на спавању.

Напитак

Здравље

Овај напитак су наше баке кувале зими: Спас је за прехладу

Дјевојчица је хоспитализована и налази се у стабилном стању. Мајка је ухапшена и саслушана.

