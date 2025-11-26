Мајка избола кћерку (11) на спавању

Извор:
Полиција у Темишвару ухапсила је жену која се сумњичи да је ножем избола своју кћерку (11), док је дијете спавало!
Језиви злочин догодио се синоћ, а дијете је задобило тешке тјелесне повреде.
Како наводе локални медији, мајка се сумњичи да је дијете убола ножем четири пута, док је дјевојчица мирно спавала у кревету.
Сигурне смрти дјевојчицу је спасао отац који је, по уласку у кућу, чуо чудне звуке и упао у собу.
Он је успио да савлада супругу и позове хитну помоћ, која је дијете потом превезла у дјечију болницу у Темишвару.
Према незваничним сазнањима, мајка је наводно психички болесник, а кћерку је напала након што је начула да супруг размишља да је хоспитализује. Мајка је, наводно, искористила први тренутак када је са дјететом остала сама код куће, зграбила је оружје и покушала дјевојчицу да убије на спавању.
Дјевојчица је хоспитализована и налази се у стабилном стању. Мајка је ухапшена и саслушана.
