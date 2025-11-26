Три навике које помажу да љубав траје годинама

Извор:
Многи парови с временом падну у рутину и почну да се удаљавају, јер љубав почне да се подразумијева. Како то избјећи?
Како се развија љубавни однос, свакодневне обавезе лако преузму приоритет, а ситнице које су некад биле важне почну да се пропуштају.
Мале поруке остану неодговорене, позиви се одлажу, а заједничко вријеме постаје све рјеђе. Тако се догоди да споља све изгледа исто, али изнутра више нема оног осјећаја блискости.
Једини начин да се однос одржи снажним јесте свјесно улагање труда и намјерно његовање блискости из дана у дан. Стога је психолог Марк Треврс истакао три навике које одржавају љубав живом у вези.
Одржавање везе често значи обраћање пажње на мале свакодневне тренутке и давање важности ситницама које уносе топлину.
- Када се партнери труде да обичне ствари учине посебнима, ствара се осјећај близине који јача везу - каже психолог.
- Мале рутине и свакодневни ритуали одржавају повезаност чак и у најпромјењивијим периодима живота. Управо такви тренуци постају основа односа који остаје снажан и стабилан - тврди Треврс.
Парови који одржавају сталну комуникацију остају природно повезани, чак и када су разговори лагани и без посебне теме.
- Дијељење мисли, ситница и свакодневних доживљаја гради навику блискости која касније олакшава дубље разговоре. Када постоји навика отвореног разговора, много је једноставније подијелити и оно тешко. Разговори о свему стварају осјећај заједништва који не може да се изгради преко ноћи. Управо та свакодневна комуникација чини везу отпорнијом на изазове - објашњава Треврс.
Парови који остају повезани дуго након почетне заљубљености улажу труд у стварање нових искустава и његовање романтике. Дијељење активности, излети, заједничке успомене или мале авантуре одржавају однос живим.
- Важно је задржати осјећај игре, заједништва и знатижеље према партнеру. Када се партнери труде да уносе нове тренутке у везу, поново откривају оно што их је повезало на почетку. Таква намјерна брига о односу помаже љубави да остане снажна кроз године - закључује психолог.
