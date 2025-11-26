Logo
Large banner

Три навике које помажу да љубав траје годинама

Извор:

Супержена

26.11.2025

08:38

Коментари:

0
Par, ljubav
Фото: Pexels

Многи парови с временом падну у рутину и почну да се удаљавају, јер љубав почне да се подразумијева. Како то избјећи?

Како се развија љубавни однос, свакодневне обавезе лако преузму приоритет, а ситнице које су некад биле важне почну да се пропуштају.

Запаљен службени ауто града Мостара

Хроника

Запаљен аутомобил градоначелника Мостара Марија Кордића

Мале поруке остану неодговорене, позиви се одлажу, а заједничко вријеме постаје све рјеђе. Тако се догоди да споља све изгледа исто, али изнутра више нема оног осјећаја блискости.

Једини начин да се однос одржи снажним јесте свјесно улагање труда и намјерно његовање блискости из дана у дан. Стога је психолог Марк Треврс истакао три навике које одржавају љубав живом у вези.

1. Његујте везу из дана у дан

Одржавање везе често значи обраћање пажње на мале свакодневне тренутке и давање важности ситницама које уносе топлину.

Новац

Друштво

Уз новембарску пензију стиже 100 КМ помоћи

- Када се партнери труде да обичне ствари учине посебнима, ствара се осјећај близине који јача везу - каже психолог.

- Мале рутине и свакодневни ритуали одржавају повезаност чак и у најпромјењивијим периодима живота. Управо такви тренуци постају основа односа који остаје снажан и стабилан - тврди Треврс.

2. Разговарајте и о ситницама

Парови који одржавају сталну комуникацију остају природно повезани, чак и када су разговори лагани и без посебне теме.

- Дијељење мисли, ситница и свакодневних доживљаја гради навику блискости која касније олакшава дубље разговоре. Када постоји навика отвореног разговора, много је једноставније подијелити и оно тешко. Разговори о свему стварају осјећај заједништва који не може да се изгради преко ноћи. Управо та свакодневна комуникација чини везу отпорнијом на изазове - објашњава Треврс.

Ротација полиција

Свијет

Мајка избола кћерку (11) на спавању

3. Његујте романтику и дејтове

Парови који остају повезани дуго након почетне заљубљености улажу труд у стварање нових искустава и његовање романтике. Дијељење активности, излети, заједничке успомене или мале авантуре одржавају однос живим.

- Важно је задржати осјећај игре, заједништва и знатижеље према партнеру. Када се партнери труде да уносе нове тренутке у везу, поново откривају оно што их је повезало на почетку. Таква намјерна брига о односу помаже љубави да остане снажна кроз године - закључује психолог.

Подијели:

Таг:

љубавне везе

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Јошавка и Плива у наглом порасту

Градови и општине

Јошавка и Плива у наглом порасту

1 д

0
Овај напитак су наше баке кувале зими: Спас је за прехладу

Здравље

Овај напитак су наше баке кувале зими: Спас је за прехладу

1 д

0
Делегација Српске са премијером Орбаном у Будимпешти

Република Српска

Делегација Српске са премијером Орбаном у Будимпешти

1 д

2
Алија Изетбеговић о "постепеној еволуцији" Срба у "послушни народ"

БиХ

Алија Изетбеговић о "постепеној еволуцији" Срба у "послушни народ"

1 д

2

Више из рубрике

Nesanica telefon krevet

Љубав и секс

Ствари које жене најчешће гуглају о својим партнерима

2 д

0
Шта мушкарце највише привлачи код жена?

Љубав и секс

Шта мушкарце највише привлачи код жена?

3 д

0
Ови хороскопски знакови не одустају тако лако од љубави

Љубав и секс

Ови хороскопски знакови не одустају тако лако од љубави

3 д

0
Шта мушкарац поручује када не жели да вас држи за руку у јавности?

Љубав и секс

Шта мушкарац поручује када не жели да вас држи за руку у јавности?

4 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

27

Мина Костић се удаје за човјека ког још није видјела уживо:Октрила када ће се упознати

14

23

Хапшење у Калесији због напада на службено лице

14

15

Црну Гору за мјесец дана напустило готово 9.000 држављана Турске

14

15

Амерички званичник дао до знања ЕУ: Русија прави брже него што испаљује

14

11

Захарова: Европа покушава да поремети рјешавање украјинског сукоба

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner