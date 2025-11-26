Делегација Српске са премијером Орбаном у Будимпешти

Извор:
АТВ
26.11.2025
08:16
Коментари:2
Делегација Српске коју чине в.д предсједника Републике Српске Ана Тришић Бабић, министар за научнотехнолошки развој и високо образовање Синиша Каран и лидер СНСД-а Милорад Додик састали су се са премијером Мађарске Виктором Орбаном.
У делегацији Републике Српске је и амбасадор БиХ у Мађарској Биљана Гутић Бјелица.
Премијер Мађарске Виктор Орбан раније је честитао на изборној побједи СНСД-у и њеном кандидату за предсједника Републике Српске Синиши Карану.
Орбан је истакао да са Српском већ дуго ради на стабилности у региону, те да се радује наставку те сарадње.
Уочи пута, Додик је поручио да Република Српска и Мађарска развијају све интензивније и садржајније односе.
Најавио је и да ће сутра Бањалуку посјетити шеф мађарске дипломатије Петер Сијарто, који је недавно проглашен почасним доктором наука Универзитета у Бањалуци.
