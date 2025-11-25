Logo
Шта се десило на изборима у Приједору?

АТВ

25.11.2025

21:57

6
Шта се десило на изборима у Приједору?
Фото: ATV

На прошлим изборима 2022. године СНСД је у Приједору освојио скоро 16.000 гласова, док је ПДП освојио 11.283. Ове године на пријевременим изборима СДС-ов Бранко Блануша освојио је више гласова од СНСД-овог Синише Карана, а сам СНСД изгубио је преко 5.000 гласова.

Ако посматрамо резултате избора, они нису много одступили од онога што смо могли да видимо и претходним година. Постоје неке разлике које нису огромне на неким мјестима ако нпр. говоримо о Прњавору и 2022. године је резултат био лошији. На другим мјестима ако говоримо о СНСД-у био бољи као што је Мркоњић Град. Генерално, имате локалне заједнице које су нестабилне од избора до избора. Приједор је посебан. Треба направити анализу зашто се то десило", каже аналитичар Милош Шолаја и објашњава:

"Вјерујем да је било одзива бирача који традиционално гласају за кандидате за потпредсједника Републике. Не знам колико би и то утицало на резултат. Постоји више различитих фактора. Чињеница је да је мала излазност имала и највећи утицај на резултат. Ако посматрамо резултат на обје стране, чињеница је да је мање људи гласало за кандидата владајуће странке него што је то било раније. Опозиција није далеко од свог стабилног резултата, то је максимум који су досегли али није довољан за побједу.

Шолаја је напоменуо и временске услове гдје је то значајно у неким локалним заједницама.

Власник ТОК ТВ Иван Бегић у лош изборни резултат укључио је и коалиционе партнере СНСД-а у Приједору.

"СНСД са коалиционим партнерима има 22.000 гласова, а на овим 10.000 гласова. Мислим да ни коалициони партнери нису дали пуну подршку кандидату СНСД-а", каже Бегић.

Битно

Бојан Шолаја

Ivan Begić

Приједор

СНСД

izbori

Коментари (6)
