Бојић: Ако опозиција буде тражила понављање избора, тражићемо и ми у Бијељини и Бањалуци

25.11.2025
Опозиција тражи понављање избора у Добоју, Зворнику и Лакташима. И СНСД ће онда тражити понављање у Бијељини, Бањалуци, Теслићу, Лопарама и Источној Илиџи, каже за АТВ потпредсједник СНСД-а и градоначелник Лакташа Мирослав Бојић.
"Опозиција увијек оспорава резултат. Ко губи има право да се љути. Недопустиво одлазити у крајност. Видио сам да су спомињали Лакташе, Добој и Зворник и да траже понављање избора. Што се тиче Лакташа, у Лакташима у посљедњих 20 година, кандидат који је предложен испред СНСД-а остваривао је увјерљиву побједу", каже Бојић и објашњава наводни инцидент у Лакташима:
"Што се тиче приче о било каквим нерегуларностима, једини инцидент се десио на једном бирачком мјесту гдје су грешком два или три бирача потписана на мјесто других. Све је то утврђено на гласању гдје су учествовали међународни посматрачи, па чак и из САД-а, посматрачи опозиције, невладиних организација и на крају на пребројавања ниједна грешка није била. Посматрач опозиције који је пријавио нерегуларности, сваке године покушава да направи одређене проблеме на изборима. Исто се десило и 2022. године гдје је ходао од бирачког мјеста до бирачког мјеста, снимао полицију, долазио у полицију и давао изјаве о нерегуларности. Нападао је жене на изборним мјестима које не долазе само из СНСД-а. Сваки пут је иста ситуација са њим, указивали смо и полиција да води рачуна. Чим дође на бирачко мјесто гледа да дође до дизања тензија и проблема. Ниједан други инцидент се није десио", рекао је Бојић.
Он истиче и да су до њих долазиле информације да је Дарко Бабаљ вршио притисак и тражио да се пониште гласови људи који су гласали за Синишу Карана, а ако ће се испитивати све, испитаће се и то.
"Већински бошњачки гласови су припали кандидату СДС-а. Има бирачких мјеста на којима је Синиша Каран побиједио а гдје је већинско становништво бошњачко. По нашим процјенама, укупан број бошњачких гласова је око 20.000. Сваке парламентарне изборе бошњачки гласови припадну једном од кандидата за потпредсједника из реда бошњачког народа, тако да они углавном не припадну некоме из српског народа. Сигурно да би разлика између Карана и Блануше била сигурно 35.000 гласова већа да Бошњаци овај пут нису гласали за Бланушу. И то је невјероватна чињеница да за СДС гласа већинско бошњачког становништво", каже Бојић.
Он поручује да сви желе да овдје у миру живе сви народи и да се развијају и да су гледали да једнако улажу у све локалне заједнице.
Коментаришући резултате СНСД-а, Бојић каже како су већ договорене одређене ствари за наредне изборе.
"У појединим локалним заједницама нисмо ни ми задовољни резултатима, али имате Брод у којем су одлични резултати. У Српцу је ове године остварен изузетан резултат, а који је био благо подбацио 2022. године. Зворник рецимо гдје смо имали 4.000 разлике, ове године су међу најбољима".
На захтјеве опозиције да се понове избори Добоју, Лакташима и Зворнику, Бојић поручује да ће и СНСД имати захтјев за понављањем.
"Мислим да се не може десити сценарио понављања избора. Ништа нас не треба изненадити. Ако опозиција затражи понављање избора у ове три локалне заједнице, ми ћемо затражити понављање у Бијељини, Лопарама, Источној Илиџи и Бањалуци".
