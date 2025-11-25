Кецмановић: Побједа Карана има бумеранг ефекат за прогонитеље Додика

- Сам /Кристијан/ Шмит, који је у недјељу пожурио у Бијељину не би ли утицао на исход избора, па се са пола пута вратио у Сарајево, још једном је испао трагикомична фигура, која посрће на грбавом босанском тлу - рекао је Срни Кецмановић.

Он је навео да је изборе наметнула спрега ОХР-ПИК-ЦИК, а да је избор Карана наставак континуитета политике која је више од деценије успјела одбранити Републику Српску.

Кецмановић каже да Додиково повлачење са предсједничке функције представљало симболичан уступак, јер је према Уставу Републике Српске тежиште власти у парламенту и Влади, а у крајњој линији и у најјачој политичкој партији.

- У сјенци спектакуларних укидања одлука Народне скупштине Републике Српске и укидања санкција, заборављена је поента договора Доналд Трамп-Додик, односно закључак Савјета безбједности УН - отварање равноправног дијалога три националне стране до консензуса - рекао је Кецмановић.

Он је напоменуо да је Додик већ најавио да ће иницирати састанак са предсједником ХДЗ-а БиХ Драганом Човићем и лидером СДА Бакиром Изетбеговићем.

Република Српска Минић: Ми своје празнике не преносимо у ФБиХ

Кецмановић је нагласио да према Додику код бошњачких комшија и дијелу колективног запада постоји нека врста страхопоштовања - страх од његових непредвидивих реакција и поштовања што их увијек надигра.

- Овога пута у ефикасној координацији његови непријатељи су били убијеђени да су му напокон дохакали, а сада су разочарани, утучени и агресивни према својим неспособним политичарима који се престројавају са Вашингтона на Берлин, са којим их везује савезништво у два свјетска рата - рекао је Кецмановић.

Он указује да је у току сукоб између предсједника САД Доналда Трампа и канцелара Њемачке Фридриха Мерца за контролу БиХ, а да је унапријед јасно ко ће горе проћи, без обзира што се Шмит упорно батрга и што је швапски министар спољни ономад долазио у Сарајево да га охрабри.

Додик је у моменту када му је безмало била расписана међународна црвена потјерница, истиче Кецмановић, успио да интернационализује кризу у БиХ и преокрене ситуацију себи у прилог, односно да анимира све три суперсиле да се у Савјету безбједности УН сагласе да је генератор кризе Шмит.

- Ових дана иде код пријатеља /Виктора/ Орбана, потом ће преко Београда у Москву да представи Карана као нову личност у свом првом тиму. На све перипетије кроз које Српска пролази 30 година губи се силно вријеме и енергија, и Додик понавља: "Само нас оставите на миру да се бавимо економијом и развојем". Он је политичар и политиколог, а по вокацији предузетник - истакао је Кецмановић.