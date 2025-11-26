Logo
Додик у посјети Будимпешти, данас са Орбаном

26.11.2025

07:10

Додик у посјети Будимпешти, данас са Орбаном

Лидер СНСД-а Милорад Додик борави у дводневној посјети Будимпешти.

Додик ће данас разговарати са мађарским премијером Виктором Орбаном.

Бања Лука

Писмо Д‌једу Мразу из Бањалуке које ће промијенити празнике за 350 малишана

Уочи пута, Додик је поручио да Република Српска и Мађарска развијају све интензивније и садржајније односе.

Најавио је и да ће сутра Бањалуку посјетити шеф мађарске дипломатије Петер Сијарто, који је недавно проглашен почасним доктором наука Универзитета у Бањалуци.

Милорад Додик

Виктор Орбан

