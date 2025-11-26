Додик у посјети Будимпешти, данас са Орбаном

26.11.2025
07:10
Коментари:0
Лидер СНСД-а Милорад Додик борави у дводневној посјети Будимпешти.
Додик ће данас разговарати са мађарским премијером Виктором Орбаном.
Бања Лука
Писмо Дједу Мразу из Бањалуке које ће промијенити празнике за 350 малишана
Уочи пута, Додик је поручио да Република Српска и Мађарска развијају све интензивније и садржајније односе.
Најавио је и да ће сутра Бањалуку посјетити шеф мађарске дипломатије Петер Сијарто, који је недавно проглашен почасним доктором наука Универзитета у Бањалуци.
