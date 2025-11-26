Поплаве у Бугојну, вода угрозила куће

Извор:
Аваз
26.11.2025
07:06
Коментари:0
На подручју Бугојна синоћ је дошло до излијевања ријеке, а неколико кућа је поплављено, док су неке и даље угрожене.
Према информацијама портала Бугојно данас, на улазу у Пориче био је застој.
- Код Општине набујала ријека Поричница, пријети поплава подрумима оближњих зграда. У Поричу се ријека излила на цесту - поручили су и објавили снимак.
Агенција за водно подручје ријеке Саве Сарајево јуче је објавила прогнозу ванредног хидролошког стања за период од 25. до 27. новембра 2025. године. Како су навели, због прогнозираних обилнијих падавина на подручју Херцеговине, западне и централне Босне, очекује се пораст водостаја на већем дијелу водног подручја ријеке Саве у Федерацији БиХ.
У наредна три дана прогнозирано је ванредно хидролошко стање на већем дијелу водног подручја ријеке Саве у ФБиХ. Обавјештење о прогнози ванредног хидролошког стања односи се на подручје Унско-санског, Кантона 10, Средњобосанског, Зеничко-добојског и Кантона Сарајево, наведено је у саопштењу.
