Logo
Large banner

Поплаве у Бугојну, вода угрозила куће

Извор:

Аваз

26.11.2025

07:06

Коментари:

0
Поплаве у Бугојну
Фото: Facebook/Screenshot/Bugojno danas

На подручју Бугојна синоћ је дошло до излијевања ријеке, а неколико кућа је поплављено, док су неке и даље угрожене.

Према информацијама портала Бугојно данас, на улазу у Пориче био је застој.

- Код Општине набујала ријека Поричница, пријети поплава подрумима оближњих зграда. У Поричу се ријека излила на цесту - поручили су и објавили снимак.

Агенција за водно подручје ријеке Саве Сарајево јуче је објавила прогнозу ванредног хидролошког стања за период од 25. до 27. новембра 2025. године. Како су навели, због прогнозираних обилнијих падавина на подручју Херцеговине, западне и централне Босне, очекује се пораст водостаја на већем дијелу водног подручја ријеке Саве у Федерацији БиХ.

У наредна три дана прогнозирано је ванредно хидролошко стање на већем дијелу водног подручја ријеке Саве у ФБиХ. Обавјештење о прогнози ванредног хидролошког стања односи се на подручје Унско-санског, Кантона 10, Средњобосанског, Зеничко-добојског и Кантона Сарајево, наведено је у саопштењу.

Подијели:

Тагови:

Бугојно

Поплаве

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Славимо Светог Јована Златоустог: Вјерује се да треба узети књигу у руке

Друштво

Славимо Светог Јована Златоустог: Вјерује се да треба узети књигу у руке

1 д

0
СМеће затрпало плажу у Дубровнику

Регион

Тоне смећа затрпале плаже у Дубровнику

1 д

0
Јувентус се извукао у драматичној завршници

Фудбал

Јувентус се извукао у драматичној завршници

1 д

0
Словенија признала возачке дозволе из БиХ

Регион

Словенија признала возачке дозволе из БиХ

1 д

0

Више из рубрике

Познато кад креће исплата: Општина даје једнократну помоћ пензионерима

Градови и општине

Познато кад креће исплата: Општина даје једнократну помоћ пензионерима

2 д

0
Привредна комора упутила иницијативу: Задржати статус граничног прелаза у Градишци

Градови и општине

Привредна комора упутила иницијативу: Задржати статус граничног прелаза у Градишци

2 д

0
Основано ново јавно предузеће у бх. граду: Плата директора 6.000 КМ

Градови и општине

Основано ново јавно предузеће у бх. граду: Плата директора 6.000 КМ

2 д

0
Огласили се из ''Електрокрајине'': Дошла струја у већини општина, ево ко је још у мраку

Градови и општине

Огласили се из ''Електрокрајине'': Дошла струја у већини општина, ево ко је још у мраку

2 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

46

Чега се досјетио: Изнајмљивао туђе станове

14

46

Путин: Морамо бити спремни

14

44

Са њима се не исплати свађати: Три најтврдоглавија знака Зодијака

14

41

Одбори Партизана једногласно одлучили о оставци Жељка Обрадовића

14

37

Бранковић: Зукан Хелез је на крају испао смијешан

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner