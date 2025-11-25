Logo
Large banner

Познато кад креће исплата: Општина даје једнократну помоћ пензионерима

Извор:

АТВ

25.11.2025

14:17

Коментари:

0
Познато кад креће исплата: Општина даје једнократну помоћ пензионерима
Фото: АТВ

Општина Бановићи је ове године издвојила 30 хиљада КМ из буџета за Центар за социјални рад Бановићи с циљем пружања помоћи пензионерима који се налазе у тешкој материјалној ситуацији.

Средства су намијењена пензионерима који живе сами и немају подршку чланова домаћинства.

novcanik pixabay

Хроника

Пали серијски лопови: Крали торбице и новчанике, подизали паре са картица

Укупно 600 пензионера остварило је право на ову једнократну новчану помоћ. Ради се о најугроженијим лицима треће животне доби којима је овакав вид подршке од посебног значаја.

Начелник Општине Бановићи, Мехмед Хасановић, донио је одлуку о пребацивању средстава Центру за социјалну рад Бановићи како би се осигурало да помоћ стигне у што краћем року.

Реализацију исплате ће вршити Центар за социјални рад Бановићи и исплате почињу у првој седмици мјесеца децембра.

"Пензионери су једна од категорија која је увијек на највећем удару сваког поскупљења и промјена цијена. Велики број њих има минималне пензије, што је недовољно да се покрију сви животни трошкови. Оно што смо са Удружењем пензионера дефинисали јесте да имамо велики број пензионера који немају нити једног живог сродника, што је још једна отежавајућа околност. Тако су се бирале најугроженије категорије, да би се у бар некој мјери пружила једна врста помоћи", казао је начелник Хасановић. 

илу-снијег-24112025

Друштво

Ево када нас поново очекује снијег

Наводи да се ови износи планирају повећати већ сљедеће године. 

Општина Бановићи ће, најављују, и у наредном периоду наставити спроводити активности којима се унапређује социјална заштита и пружа подршка најрањивијим категоријама становништва.

Подијели:

Тагови:

Пензионери

Banovići

jednokratna pomoć

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Велики пожар у Лондону након експлозије

Свијет

Након експлозије услиједио хорор: 150 ватрогасаца покушава да угаси пожар

2 д

0
Удес у Бањалуци: Сударили се аутомобил и комби

Хроника

Удес у Бањалуци: Сударили се аутомобил и комби

2 д

0
Игор Арсенић спроведен у ОЈТ Бањалука

Бања Лука

Игор Арсенић спроведен у ОЈТ Бањалука

2 д

2
Дојава о бомби у Дому здравља: Евакуисани радници и пацијенти

Србија

Дојава о бомби у Дому здравља: Евакуисани радници и пацијенти

2 д

0

Више из рубрике

Привредна комора упутила иницијативу: Задржати статус граничног прелаза у Градишци

Градови и општине

Привредна комора упутила иницијативу: Задржати статус граничног прелаза у Градишци

2 д

0
Основано ново јавно предузеће у бх. граду: Плата директора 6.000 КМ

Градови и општине

Основано ново јавно предузеће у бх. граду: Плата директора 6.000 КМ

2 д

0
Огласили се из ''Електрокрајине'': Дошла струја у већини општина, ево ко је још у мраку

Градови и општине

Огласили се из ''Електрокрајине'': Дошла струја у већини општина, ево ко је још у мраку

2 д

0
Органска производња на имању у Дервенти

Градови и општине

Органска производња на имању у Дервенти

2 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

46

Чега се досјетио: Изнајмљивао туђе станове

14

46

Путин: Морамо бити спремни

14

44

Са њима се не исплати свађати: Три најтврдоглавија знака Зодијака

14

41

Одбори Партизана једногласно одлучили о оставци Жељка Обрадовића

14

37

Бранковић: Зукан Хелез је на крају испао смијешан

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner