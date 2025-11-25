Познато кад креће исплата: Општина даје једнократну помоћ пензионерима

Извор:
Општина Бановићи је ове године издвојила 30 хиљада КМ из буџета за Центар за социјални рад Бановићи с циљем пружања помоћи пензионерима који се налазе у тешкој материјалној ситуацији.
Средства су намијењена пензионерима који живе сами и немају подршку чланова домаћинства.
Укупно 600 пензионера остварило је право на ову једнократну новчану помоћ. Ради се о најугроженијим лицима треће животне доби којима је овакав вид подршке од посебног значаја.
Начелник Општине Бановићи, Мехмед Хасановић, донио је одлуку о пребацивању средстава Центру за социјалну рад Бановићи како би се осигурало да помоћ стигне у што краћем року.
Реализацију исплате ће вршити Центар за социјални рад Бановићи и исплате почињу у првој седмици мјесеца децембра.
"Пензионери су једна од категорија која је увијек на највећем удару сваког поскупљења и промјена цијена. Велики број њих има минималне пензије, што је недовољно да се покрију сви животни трошкови. Оно што смо са Удружењем пензионера дефинисали јесте да имамо велики број пензионера који немају нити једног живог сродника, што је још једна отежавајућа околност. Тако су се бирале најугроженије категорије, да би се у бар некој мјери пружила једна врста помоћи", казао је начелник Хасановић.
Наводи да се ови износи планирају повећати већ сљедеће године.
Општина Бановићи ће, најављују, и у наредном периоду наставити спроводити активности којима се унапређује социјална заштита и пружа подршка најрањивијим категоријама становништва.
