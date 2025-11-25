Logo
Large banner

Дојава о бомби у Дому здравља: Евакуисани радници и пацијенти

Извор:

Курир

25.11.2025

13:59

Коментари:

0
Дојава о бомби у Дому здравља: Евакуисани радници и пацијенти
Фото: Unsplash

Непознате особе дојавиле су данас да се у Дому здравља Врање налазе бомбе!

Руководство Здравственог центра у Врању саопштило је да су данас добили дојаву да су постављене бомбе у Дому здравља Врање.

свемир-290925

Наука и технологија

НАСА упозорава: Стање није исто као претходних година

- Пацијенти и особље су одмах евакуисани из зграде. Пацијенти којима је потребна медицинска помоћ упућени су у Пријемно тријажну службу Опште болнице Врање. О свему овоме обавијештени су надлежни органи. О наредним корацима јавност ће бити благовремено обавијештена - стоји у саопштењу руководства ЗЦ Врање.

Подијели:

Тагови:

Dom zdravlja

дојава о бомби

Vranje

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Кецмановић: Побједа Карана има бумеранг ефекат за прогонитеље Додика

Република Српска

Кецмановић: Побједа Карана има бумеранг ефекат за прогонитеље Додика

2 д

9
Због чега би першун требало да буде дио свакодневне исхране

Здравље

Због чега би першун требало да буде дио свакодневне исхране

2 д

0
Аутомобил слетио у језеро, у току акција спасавања двије особе

Хроника

Аутомобил слетио у језеро, у току акција спасавања двије особе

2 д

0
Возачке дозволе ускоро неважеће, ево на кога се односи

Ауто-мото

Возачке дозволе ускоро неважеће, ево на кога се односи

2 д

0

Више из рубрике

Nafta industrija Srbije NIS Gazprom

Србија

Вучић о НИС-у: Рафинерија у Панчеву има још 4 дана до потпуног обустављања рада

2 д

0
Крвнички тукао супругу која је у наручју држала њихово дијете

Србија

Крвнички тукао супругу која је у наручју држала њихово дијете

2 д

0
''Ледена неман'' се шири из Хрватске

Србија

''Ледена неман'' се шири из Хрватске

2 д

0
Хероји: Човјека затрпала земља, ватрогасци-спасиоци га извукли

Србија

Хероји: Човјека затрпала земља, ватрогасци-спасиоци га извукли

2 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

54

Возачи се потукли након свађе у саобраћају - ВИДЕО

14

54

Број жртава пожара порастао, више од 300 несталих

14

46

Чега се досјетио: Изнајмљивао туђе станове

14

46

Путин: Морамо бити спремни

14

44

Са њима се не исплати свађати: Три најтврдоглавија знака Зодијака

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner