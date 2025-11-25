Дојава о бомби у Дому здравља: Евакуисани радници и пацијенти

Извор:
Непознате особе дојавиле су данас да се у Дому здравља Врање налазе бомбе!
Руководство Здравственог центра у Врању саопштило је да су данас добили дојаву да су постављене бомбе у Дому здравља Врање.
