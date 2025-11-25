Logo
Large banner

Због чега би першун требало да буде дио свакодневне исхране

25.11.2025

13:45

Коментари:

0
Због чега би першун требало да буде дио свакодневне исхране
Фото: Suzy Hazelwood/Pexels

Двије врсте свјежег першуна често се могу наћи на пијацама и у другим продавницама прехрамбених производа. Обично су познате по описним називима: першун коврџавог листа и першун равног листа.

Першун коврџавог листа, који се назива и француски першун, често се користи као декорација. Першун равног листа, који се назива и италијански першун, има јачи укус и чешће се користи као састојак у салатама и куваним јелима.

Здравствене предности

Першун садржи много витамина, минерала и антиоксиданаса који могу пружити важне здравствене користи. Посебно је богат витамином К. Једна кашика свјеже, сјецкане биљке обезбјеђује више од 70 посто препорученог дневног уноса.

Першун такође садржи добру количину витамина А и антиоксиданаса познатих као флавоноиди.

Першун садржи велику количину флавона апигенина. Иако кување и сушење могу смањити неке друге здравствене предности, повећавају количину апигенина доступног у першуну. Заправо, сушени першун је најбољи природни извор апигенина.

Флавони су пигменти у одређеним цветницама и снажни антиоксиданси. Апигенин је показао посебан потенцијал као средство против рака, али су потребна даља истраживања, наводи WebMD.

Диуреза је процес у којем бубрези производе додатну мокраћу како би избацили супстанце из тијела. Першун делује као снажан природни диуретик и може помоћи у смањењу надутости и крвног притиска.

Першун је богат витамином К, који се повезује са здрављем костију. Овај витамин подржава раст костију и минералну густину костију.

Першун садржи витамин А, који помаже у заштити површине ока, као и лутеин и зеаксантин — два антиоксиданса која помажу у спречавању макуларне дегенерације повезане са старењем.

Витамин К у першуну је важан јер помаже згрушавању крви, а осим тога доприноси здрављу костију. Першун је богат витамином Ц и другим антиоксидансима који помажу у смањењу ризика од озбиљних здравствених стања попут дијабетеса, можданог удара и срчаних болести.

Нутритивна вриједност першуна

Поред витамина К, ова биљка је одличан извор витамина А, фолата, калијума, калцијума и магнезијума. Једна кашика сјецканог, свјежег першуна садржи једну калорију, шест посто препорученог дневног уноса витамина А и осам посто препорученог дневног уноса витамина Ц.

Першун је нискокалорични састојак који већина људи може конзумирати без ризика. Међутим, велике количине першуна могу бити опасне за труднице и треба их избјегавати.

Како користити першун

Першун је лако додати у свакодневну исхрану. Може се додавати супама или салатама, или посипати преко јела као декорација. Такође је један од кључних састојака у више биљних зачина, умака и јела као што су салата табуле и салса верде.

Подијели:

Таг:

peršun

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Први пут одобрен лијек против масне јетре

Здравље

Први пут одобрен лијек против масне јетре

2 д

0
Први пацијент из Србије стигао у Москву да прими нову вакцину против рака

Здравље

Први пацијент из Србије стигао у Москву да прими нову вакцину против рака

2 д

0
Да ли је преједање током празника штетно по здравље?

Здравље

Да ли је преједање током празника штетно по здравље?

2 д

0
Додајте овај састојак у прву јутарњу кафу и цријева ће вам бити захвална

Здравље

Додајте овај састојак у прву јутарњу кафу и цријева ће вам бити захвална

2 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

31

Арина Сабаленка у изазовном издању

14

27

Мина Костић се удаје за човјека ког још није видјела уживо: Открила када ће се упознати

14

23

Хапшење у Калесији због напада на службено лице

14

15

Црну Гору за мјесец дана напустило готово 9.000 држављана Турске

14

15

Амерички званичник дао до знања ЕУ: Русија прави брже него што испаљује

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner