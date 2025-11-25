Због чега би першун требало да буде дио свакодневне исхране

25.11.2025
Двије врсте свјежег першуна често се могу наћи на пијацама и у другим продавницама прехрамбених производа. Обично су познате по описним називима: першун коврџавог листа и першун равног листа.
Першун коврџавог листа, који се назива и француски першун, често се користи као декорација. Першун равног листа, који се назива и италијански першун, има јачи укус и чешће се користи као састојак у салатама и куваним јелима.
Першун садржи много витамина, минерала и антиоксиданаса који могу пружити важне здравствене користи. Посебно је богат витамином К. Једна кашика свјеже, сјецкане биљке обезбјеђује више од 70 посто препорученог дневног уноса.
Першун такође садржи добру количину витамина А и антиоксиданаса познатих као флавоноиди.
Першун садржи велику количину флавона апигенина. Иако кување и сушење могу смањити неке друге здравствене предности, повећавају количину апигенина доступног у першуну. Заправо, сушени першун је најбољи природни извор апигенина.
Флавони су пигменти у одређеним цветницама и снажни антиоксиданси. Апигенин је показао посебан потенцијал као средство против рака, али су потребна даља истраживања, наводи WebMD.
Диуреза је процес у којем бубрези производе додатну мокраћу како би избацили супстанце из тијела. Першун делује као снажан природни диуретик и може помоћи у смањењу надутости и крвног притиска.
Першун је богат витамином К, који се повезује са здрављем костију. Овај витамин подржава раст костију и минералну густину костију.
Першун садржи витамин А, који помаже у заштити површине ока, као и лутеин и зеаксантин — два антиоксиданса која помажу у спречавању макуларне дегенерације повезане са старењем.
Витамин К у першуну је важан јер помаже згрушавању крви, а осим тога доприноси здрављу костију. Першун је богат витамином Ц и другим антиоксидансима који помажу у смањењу ризика од озбиљних здравствених стања попут дијабетеса, можданог удара и срчаних болести.
Поред витамина К, ова биљка је одличан извор витамина А, фолата, калијума, калцијума и магнезијума. Једна кашика сјецканог, свјежег першуна садржи једну калорију, шест посто препорученог дневног уноса витамина А и осам посто препорученог дневног уноса витамина Ц.
Першун је нискокалорични састојак који већина људи може конзумирати без ризика. Међутим, велике количине першуна могу бити опасне за труднице и треба их избјегавати.
Першун је лако додати у свакодневну исхрану. Може се додавати супама или салатама, или посипати преко јела као декорација. Такође је један од кључних састојака у више биљних зачина, умака и јела као што су салата табуле и салса верде.
