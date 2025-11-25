НАСА упозорава: Стање није исто као претходних година

Извор:
Озонска рупа изнад Антарктика знатно је мања 2025. године него претходних година и представља пету најмању озонску рупу од 1992, наведено је у новом извјештају научника НОАА и НАСА.
Највећи обим достигнут је почетком септембра, када је рупа износила око 22,87 милиона квадратних километара, што је око 30 одсто мање од рекордне величине из 2006. године, пише Еј-би-си.
Озонска рупа означава дио стратосфере са врло ниском концентрацијом озона, а истраживачи истичу да напори на ограничавању супстанци које оштећују озонски омотач показују значајан ефекат.
Монтреалски протокол из 1992. године и његове измене допринијели су постепеном опоравку озонског омотача, који би могао да буде потпуно обновљен касније током вијека.
Виши научник Универзитета у Мериленду и дугогодишњи вођа НАСА тима за истраживање озона, Пол Њуман, нагласио је да би овогодишња озонска рупа била већа за више од милион квадратних километара да је у атмосфери остао исти ниво хлора као прије 25 година.
Спојеви као што су хлорофлуороугљеници (ЦФЦ), раније широко коришћени у индустрији, значајно су оштетили озон, док природни фактори, укључујући температуру и циркулацију у атмосфери, такође утичу на промјене у озонском омотачу.
Озонски омотач штити планету од штетног УВ зрачења, а његово слабљење повећава ризик од оштећења усјева, здравствених проблема попут рака коже и катаракте, као и других негативних посљедица по животну средину.
