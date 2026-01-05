Четири савјета за безбиједно уклањање леда и снијега са аутомобила

05.01.2026
14:49
Зимска јутра често почињу истим призором - аутомобил потпуно прекривен снијегом и ледом.
Иако многи возачи развију сопствене "брзе методе" чишћења, неправилно уклањање снијега може довести до оштећења возила, али и до озбиљних безбједносних проблема у саобраћају. Постоје, међутим, ефикасни и сигурни начини да се аутомобил очисти прије поласка на пут.
У наставку су четири основна савјета која помажу да се снијег и лед уклоне правилно, без ризика по возило и друге учеснике у саобраћају.
Прије него што почнете са било каквим физичким уклањањем снијега, важно је провјерити да ли је издувна цијев (ауспух) потпуно слободна. Ако је запушена снијегом или ледом, постоји ризик да се угљен-моноксид врати у унутрашњост возила, што може бити изузетно опасно.
Након тога, препоручује се да се укључе предњи и задњи гријачи стакала. Они постепено загријавају спољашње површине и помажу да се лед лакше одваја, чиме се смањује потреба за грубим стругањем и могућим оштећењима.
Сипање топле или вреле воде по залеђеном вјетробрану може дјеловати као брзо рјешење, али у пракси често доводи до пуцања стакла. Нагла промјена температуре ствара напрезање у материјалу, што може резултирати озбиљним оштећењима и скупим поправкама.
Из истог разлога не препоручује се кориштење отвореног пламена или импровизованих гријних уређаја. Ако су залеђени дијелови возила који нису од стакла - попут квака на вратима - може се користити млаз хладне воде уз пажљиво уклањање леда меканом четком.
Једна од најчешћих грешака јесте кориштење неадекватних алата. Метални стругачи, иако доступни у продаји, могу изгребати стакло или оштетити лак на возилу. Слично важи и за разне "кућне мјешавине", попут сирћета и воде, које могу оставити трајна оштећења.
Најбоља опција је комбинација пластичног стругача и мекане, неабразивне четке намијењене управо за уклањање снијега. Четке које нису предвиђене за ту сврху могу оставити ситне огреботине које се временом гомилају и нарушавају изглед аутомобила.
Приликом уклањања снијега важно је кренути од крова аутомобила и радити према доле. Повлачењем снијега ка себи, умјесто гурања, смањује се ризик да се снијег нагомила на већ очишћеним површинама.
Посебну пажњу треба обратити на вјетробран, задње стакло, хаубу и гепек. Циљ је да на возилу не остану веће наслаге снијега или леда које би током вожње могле да склизну и угрозе видљивост или безбједност других возача. Мањи остаци који ће се отопити уз помоћ гријача су прихватљиви, али крупни комади нису.
Узимање неколико додатних минута за правилно чишћење аутомобила не само да штити возило од оштећења, већ доприноси и безбједности у саобраћају. Снијег и лед који током вожње спадну са крова или хаубе могу представљати озбиљну опасност за возила која се крећу иза.
Стрпљење и одговарајућа опрема кључни су савезници у зимским условима - и дугорочно помажу да аутомобил остане у добром стању, без непотребних трошкова поправки, преноси "Н1".
Тренутно на програму