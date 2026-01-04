Logo
Очистите снијег са аута или "одријешите кесу": Слиједе папрене казне

Извор:

Курир

04.01.2026

14:36

Коментари:

0
Очистите снијег са аута или "одријешите кесу": Слиједе папрене казне

Неочишћен аутомобил може изазвати саобраћајну незгоду, а казне иду и до 10.000 динара. Прије него што кренете на пут, обавезно проверите стакла, кров, свијетла и ретровизоре.

Снијежни талас који је захватио Србију прави зимске проблеме на путевима, уз најаву метеоролога да ће у наредним данима снежни покривач нарасти и до 30 центиметара. У овом периоду често се могу видети возила која нису очишћена од снијега, а учествују у саобраћају, што представља озбиљан ризик по безбједност.

Казне од 3.000 до 10.000 динара

Агенција за безбједност саобраћаја недавно је подсјетила да аутомобили који се у саобраћај укључе са неочишћеним стаклима, кровом, свјетлима, ретровизорима, регистарским таблицама или сензорима, осим што угрожавају друге учеснике у саобраћају, крше Закон о безбједности саобраћаја. За овај прекршај предвиђена је новчана казна од 3.000 до 10.000 динара.

Снијег, Бањалука

Друштво

Јолић: Сви путеви у Републици Српској проходни, саобраћај отежан на планинским превојима

Неочишћено стакло смањује прегледност, а најугроженији су пјешаци, јер их је тешко уочити. Снијег са крова возила током кочења може пасти на ветробранско стакло и у потпуности заклонити преглед возача, што може изазвати паничну реакцију и саобраћајну незгоду, упозорили су из Агенције.

Снег са возила може се разлетјети и на друга возила, изазивајући ланчане реакције и потенцијалне незгоде. Из тог разлога препоручује се да возачи издвоје неколико минута прије поласка како би очистили возило док се мотор грије.

Стакла морају бити чиста

Замагљена или прљава стакла представљају додатну опасност, посебно при испаркиравању или престројавању. Зато стручњаци савјетују:

Трудите се да сва стакла буду чиста, споља и изнутра. У продаји постоје средства против магљења, марамице и крпе, а клима уређај може помоћи у спријечавању замагљивања.

Не излазите из аута, све снимите и наставите до првог сигурног места: Возачи на удару "трика са ретровизором", преваранти извлаче озбиљне паре

Поред чишћења возила, возачи треба да на време провјере:

  • акумулатор,
  • свјећице,
  • филтере,
  • антифриз.

Све ове мјере су кључне за сигурну вожњу у зимским условима и смањују ризик од саобраћајних незгода, преноси Курир.

  • Најновије

  • Најчитаније

18

33

Најскупљи квадрат стана у овом граду иде и до 6.818 евра

18

27

Јелена Карлеуша изазвала пожар, штета огромна

18

20

Дуге колоне путничких возила на граничним прелазима

18

12

Сузана Манчић открила детаље орошавања полног органа

18

05

Дио Бијељине поново без гријања

