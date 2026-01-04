Очистите снијег са аута или "одријешите кесу": Слиједе папрене казне

Извор:
Курир
04.01.2026
14:36
Коментари:0
Неочишћен аутомобил може изазвати саобраћајну незгоду, а казне иду и до 10.000 динара. Прије него што кренете на пут, обавезно проверите стакла, кров, свијетла и ретровизоре.
Снијежни талас који је захватио Србију прави зимске проблеме на путевима, уз најаву метеоролога да ће у наредним данима снежни покривач нарасти и до 30 центиметара. У овом периоду често се могу видети возила која нису очишћена од снијега, а учествују у саобраћају, што представља озбиљан ризик по безбједност.
Агенција за безбједност саобраћаја недавно је подсјетила да аутомобили који се у саобраћај укључе са неочишћеним стаклима, кровом, свјетлима, ретровизорима, регистарским таблицама или сензорима, осим што угрожавају друге учеснике у саобраћају, крше Закон о безбједности саобраћаја. За овај прекршај предвиђена је новчана казна од 3.000 до 10.000 динара.
Друштво
Јолић: Сви путеви у Републици Српској проходни, саобраћај отежан на планинским превојима
Неочишћено стакло смањује прегледност, а најугроженији су пјешаци, јер их је тешко уочити. Снијег са крова возила током кочења може пасти на ветробранско стакло и у потпуности заклонити преглед возача, што може изазвати паничну реакцију и саобраћајну незгоду, упозорили су из Агенције.
Снег са возила може се разлетјети и на друга возила, изазивајући ланчане реакције и потенцијалне незгоде. Из тог разлога препоручује се да возачи издвоје неколико минута прије поласка како би очистили возило док се мотор грије.
Замагљена или прљава стакла представљају додатну опасност, посебно при испаркиравању или престројавању. Зато стручњаци савјетују:
Трудите се да сва стакла буду чиста, споља и изнутра. У продаји постоје средства против магљења, марамице и крпе, а клима уређај може помоћи у спријечавању замагљивања.
Не излазите из аута, све снимите и наставите до првог сигурног места: Возачи на удару "трика са ретровизором", преваранти извлаче озбиљне паре
Поред чишћења возила, возачи треба да на време провјере:
Све ове мјере су кључне за сигурну вожњу у зимским условима и смањују ризик од саобраћајних незгода, преноси Курир.
Градови и општине
4 ч0
Друштво
4 ч0
Република Српска
4 ч0
Хроника
4 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму