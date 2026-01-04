Logo
Јолић: Сви путеви у Републици Српској проходни, саобраћај отежан на планинским превојима

04.01.2026

14:23

Временска прогноза
Фото: АТВ

Руководилац Одјељења за редовно одржавање путева у Јавном предузећу Путеви Републике Српске, Срђан Јолић, поручио је да су сви путеви у Републици Српској проходни, с тим што се саобраћај на планинским превојима одвија отежано, због чега је на одређеним дионицама забрањено кретање теретним возилима.

Истакао је да су на подручју Кнежева сви путеви проходни.

Жељко Будимир

Република Српска

Будимир: У дефилеу ће учествовати 14 ешалона МУП-а и 11 моторизованих

- На путним правцима у области 10 (Фоча) такође су сви путни правци проходни, а екипе су на терену - рекао је Јолић.

Преко превоја Рогој снијег пада појачаним интензитетом и тренутна висина снијега је од 15-20 центиметара.

Према Калиновику и Чајничу висина снијега је око 20 центиметара.

- На области 9 (Вишеград) тренутно нема великих падавина,претежно пада киша,проблеме праве ситнији одрони ,али су екипе путара на терену и редовно их уклањају. На области 8 (Романија) снијег интензивно пада, коловози су засњежени, али су све екипе на терену и све је проходно. На превоју Романија обустављен је саобраћај за теретна возила, саобраћај се одвија отежано, али без застоја, а висина снијега је око 20 центимртара - навео је Јолић.

На превојима Јахорина и Требевић саобраћа се одвија отежано.

Незгода

Хроника

Преврнуо се аутомобил на улазу у Мркоњић Град

Висина снијега на Јахорини је око 50 центиметара, а на Требевићу око 30 центиметара.

На Јахорини, у подручју Олимпијског центра велика је гужва због присуства великог броја гостију па је чишћење отежано, али је ту ангажован велики број механизације те су такође сви правци проходни.

- На магистралном путу M-4 Котор Варош - Теслић (Борја) тренутно је коловоз без снијега и леда,саобраћај се одвија редовно, а висина снијега у овом подручју је око 20 центиметара - навео је Јолић.

На подручју општине Мркоњић Град су сви путни правци проходни.

- На магистралном путу M19 Власеница-Хан Пијесак,преко превоја Хан Поглед саобраћај је забрањен за теретна возила. Путнички аутомобили саобраћају без проблема - истакао је он.

aerodrom sarajevo sc yt

Друштво

Због снијега отказани бројни летови са сарајевског аеродрома

ЈП Путеви Републике Српске, уз подсјећање да је од 1. новембра до 1. априла обавезна употреба зимске опреме на возилима, апелује да без ње возачи не би требали уопште да крећу на пут.

Возачима се скреће пажња на опрез и строго придржавање саобраћајне сигнализације, уз прилагођавање брзине.

