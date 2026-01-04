Све дионице ауто-путева у Српској проходне, екипе зимске службе на терену

Извор:
04.01.2026
Све дионице ауто-путева у Републици Српској су проходне и саобраћај се одвија без застоја и ограничења, саопштено је из предузећа "Аутопутеви Српске".
Екипе зимске службе предузећа "Козарапутеви", којем је повјерен зимско и редовно одржавање дионица ауто-путева, на терену се непрекидно и успјешно боре са обилним сњежним падавинама.
Из предузећа "Аутопутеви" апелују на возаче да се придржавају саобраћајних прописа и да на пут не крећу без одговарајуће зимске опреме, која је законски обавезна, да прате саобраћајну сигнализацију и упутства на инфо-порталима изнад ауто-путева, те да брзину кретања прилагоде условима на путу.
Зимска служба је у приправности од 15. новембра прошле до 15. марта ове године и да екипе непрекидно дежурају током 24 часа.
За рад зимске службе у периоду 2025/2026. година обезбијеђено је 4.500 тона индустријске соли за посипање коловоза, као и 21 камион, пет полутеретних возила, 10 путничких возила и двије цистерне.
Зимском службом управља се из два центра за одржавање и контролу саобраћаја - Лакташи, дежурни телефон 065/548-000 и Кладари, дежурни телефон 065/204-201.
У већем дијелу Републике Српске снијег од јутрос пада готово истим интензитетом, а до сутра ујутро, према прогнози, очекује се да висина сњежног прекривача буде до 30 центиметара, а у вишим предјелима и до пола метра.
