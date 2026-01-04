Нова година, стари проблеми: Снијег поново изненадио градске власти

Аутор:Милена Грубор
04.01.2026
13:14
Коментари:7
Бањалука се поново суочила са истим, давно познатим зимским проблемима. Градске службе нису биле спремне за нове снијежне падавине, оставивши мјештане да се боре са непроходним путевима и блокираним улицама.
Доња Кола су потпуно одсјечена од остатка града. Мјештани не могу да обаве празничне набавке, нити да дођу до апотека. Ситуацију је додатно погоршала и нестајање електричне енергије у неким дијеловима мјесне заједнице.
„Од осам сати сам на терену и обилазим социјално угрожене људе. Помажем им као и сваке године пред Божић. Два пута смо се заглавили. Главни пут којим иде аутобус није очишћен, а споредни путеви су занемарени. Мјештани који имају тракторе некако очисте путеве“, рекао је предсједник мјесне заједнице Доња Кола Срђан Ћутковић за АТВ.
„До апотека и продавница није могуће доћи. Стање је катастрофално. Сваке године исто, први снијег и све стане. Педесетак кућа је од јутрос без струје“, додао је Ћутковић.
Ситуација није боља ни у другим мјестима. Мјештани Агиног села, Поткозарја и Стричића су такође принуђени да остану без основних намирница, јер су путеви непроходни, а улице потпуно блокиране.
Ни у самом центру Бањалуке није боље. Лауш, једно од најфреквентнијих градских насеља, поново је остао затрпан снијегом, а саобраћај је потпуно паралисан.
"Не можемо нигдје мрднути, а само смо два километра од центра града", каже једна мјештанка Лауша за АТВ.
Косовска улица на Лаушу под снијежном блокадом
Градска администрација, која сваке године обећава бољу организацију, поново није успјела да ријеши проблем који већ дуго прати град у свакој зими.
