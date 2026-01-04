Logo
Косовска улица на Лаушу под снијежном блокадом

Извор:

АТВ

04.01.2026

12:06

Коментари:

1
Косовска улица на Лаушу под снијежном блокадом
Фото: Уступљена фотографија

Иако из Градске управе Бањалука тврде да зимска служба ради у пуном капацитету и да су екипе на терену од раних јутарњих часова, снијег је поново изненадио градске власти и парализовао Косовску улицу на Лаушу.

Саобраћај је потпуно блокиран, а мјештани су поново изложени тешким условима.

"Не можемо нигдје мрднути, а само смо 2 километра од центра града", каже једна мјештанка Лауша за АТВ.

Упркос тврдњама градских власти да су све службе на терену, ситуација на Косовској улици остаје критична, а мјештани се поново суочавају са проблемима које зимска служба није успјела да реши.

Снијег

Бањалука

Коментари (1)
